Кими Антонели с шанс да повтори постижение на Верстапен от 2023 година

Този уикенд керванът на Формула 1 се насочва към Лас Вегас, където ще се проведе 21-ят кръг за сезон 2026. Града на греха ще приеме и третото състезанието на територията на Съединените щати от началото на годината след стартовете в Маями и Остин.

Il nostro campione del mondo 🇮🇹🏆😄 https://t.co/KWUfKFaH0k — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2026

Първите две американски надпревари бяха спечелени от световния шампион Андреа Кими Антонели, който този уикенд ще има шанс да оформи своя хеттрик на американска земя през 2026 година. Ако италианецът стори това, той ще дублира постижението на Макс Верстапен от сезон 2023.

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Тогава нидерландецът спечели 19 от проведените 22 състезания, включително и трите американски старта. Засега той е единственият пилот, успявал да спечели три състезания в една държава в рамките на един сезон във Формула 1, а Антонели ще може да стане вторият.

Разбира се, трябва да се отбележи, че сезон 2026 е едва шестият, в който три състезания се провеждат в една страна. За първи път това се случи през 1982, отново в САЩ, а през 2020 Италия домакинства на три кръга в пандемичния сезон. От 2023 насам Съединените щати приемат по три състезания годишно, като това ще продължи и в обозримо бъдеще, тъй като и трите надпревари имат договори поне до 2034 година.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago