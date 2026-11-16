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Икер Лекуона сменя Пеко Баная в Дукати за Гран При на Португалия

  • 16 ное 2026 | 14:17
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Икер Лекуона ще направи своя първи старт със заводския отбор на Дукати в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Португалия. На пистата „Портимао“ в Алгарве испанецът ще замени контузения Франческо Баная и ще си партнира с Марк Маркес.

Двукратният шампион Баная получи двойна фрактура на стъпалото на десния си крак при сериозния инцидент в края на първата обиколка на спринта в Катар, когато беше ударен от Фермин Алдегер. Италианецът беше опериран в началото на миналата седмица, като неговата цел е завръщане за финала на сезона във Валенсия следващата седмица.

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За Лекуона Гран При на Португалия ще отбележи общо шесто участие в кръг от MotoGP през 2026. Предишните пет участия на испанеца бяха с екипа на Грезини Дукати, където той замени Алдегер във Великобритания, Австралия и Малайзия, а в Унгария и Катар Лекуона кара вместо Алекс Маркес.

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Икер Лекуона сравни последните две версии на мотора на Дукати в MotoGP

До момента най-доброто класиране на Лекуона е седмото му място от състезанието на „Балатон Парк“, което беше неговото първо за годината. Той взе точки още от надпреварите в Малайзия и Катар, както и от спринтовете в Австралия и Катар.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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