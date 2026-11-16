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Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

  • 16 ное 2026 | 10:45
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Марк Маркес е много близо до това да си осигури за осми път в своята кариера световната титла в MotoGP. Действащият шампион може да стори това още тази събота по време на спринтовото състезание от програмата на Гран При на Португалия.

Бърз поглед на резултатите през сезона показва, че в голяма степен заводският пилот на Дукати изгради своята шампионска атака именно в съботните къси надпревари. В тях той има цели 10 победи и спечелени общо 164 точки. За сравнение най-близкият му преследвач Хорхе Мартин има 4 победи и 119 точки, а Марко Бедзеки няма нито един успех и е със само 80 пункта от спринтовете.

Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия
Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

Италианецът обаче е най-резултатният в дългите състезания, в които има 6 победи и 277 точки срещу 7 победи и 267 точки за Маркес и 1 победа и 252 точки за Мартин. Голямото изоставане на Бедзеки в спринтовете обаче, както и четирите поредни неделни нули, които записа в средата на сезона, практически му костват шанса да се бори за първата си световна титла в кралския клас.

Априлия: Ние не изпуснахме титлата, Марк Маркес сам си я спечели
Априлия: Ние не изпуснахме титлата, Марк Маркес сам си я спечели

Сезон 2026 не е първият, в който спринтовете се оказват определящи в изхода на битката за титлата. Преди две години Мартин стана шампион, побеждавайки Франческо Баная, въпреки че италианецът спечели 11 от 20 неделни състезания, докато Мартин записа само 3 успеха в неделните дни. В спринтовете обаче Мартинатора беше много по-солиден, докато Баная имаше много проблеми и в крайна сметка Мартин спечели титлата с аванс от 10 точки.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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