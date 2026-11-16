Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

Марк Маркес е много близо до това да си осигури за осми път в своята кариера световната титла в MotoGP. Действащият шампион може да стори това още тази събота по време на спринтовото състезание от програмата на Гран При на Португалия.

The pressure is on as the title fight heads to Portugal 💪👑 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/PkptITxYZ9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2026

Бърз поглед на резултатите през сезона показва, че в голяма степен заводският пилот на Дукати изгради своята шампионска атака именно в съботните къси надпревари. В тях той има цели 10 победи и спечелени общо 164 точки. За сравнение най-близкият му преследвач Хорхе Мартин има 4 победи и 119 точки, а Марко Бедзеки няма нито един успех и е със само 80 пункта от спринтовете.

Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

Италианецът обаче е най-резултатният в дългите състезания, в които има 6 победи и 277 точки срещу 7 победи и 267 точки за Маркес и 1 победа и 252 точки за Мартин. Голямото изоставане на Бедзеки в спринтовете обаче, както и четирите поредни неделни нули, които записа в средата на сезона, практически му костват шанса да се бори за първата си световна титла в кралския клас.

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Сезон 2026 не е първият, в който спринтовете се оказват определящи в изхода на битката за титлата. Преди две години Мартин стана шампион, побеждавайки Франческо Баная, въпреки че италианецът спечели 11 от 20 неделни състезания, докато Мартин записа само 3 успеха в неделните дни. В спринтовете обаче Мартинатора беше много по-солиден, докато Баная имаше много проблеми и в крайна сметка Мартин спечели титлата с аванс от 10 точки.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages