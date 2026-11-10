Априлия: Ние не изпуснахме титлата, Марк Маркес сам си я спечели

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола е категоричен, че неговият отбор не е загубил световната титла в MotoGP през сезон 2026, а тя отива в ръцете на Марк Маркес заради изключителното каране на испанеца с мотора на Дукати.

Маркес е съвсем близо до завоюването на своя юбилеен десети световен триумф в мотоциклетизма и осми в кралския клас. Испанският състезател имаше първа възможност да реши шампионата още в Катар, макар шансовете му да го стори още там да бяха минимални. След категоричен триумф в съботния спринт на пистата „Лусайл“ и премерено каране до второто място в неделното състезание, пилотът на Дукати може да си подпечата титлата още идната събота по време на спринта в Португалия.

Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

С оглед на развоя на кампанията в изминалите 20 състезания, в падока и сред привържениците се разрази сериозен спор: дали Маркес спечели титлата със собствени сили, или Априлия сама я пропиля? Попитан след старта в Катар кой носи основната отговорност за изхода от сезона, Ривола изрази мнението си пред медиите.

„Марк Маркес сам си спечели титлата. Честно казано, той бе решаващият фактор. Доказа го отново и в неделното състезание – вижте само каква беше разликата между него и останалите пилоти с машини на Дукати. Начинът, по който подхождаше към състезателните уикенди, способността му да печели пълния комплект от 37 точки във всеки удобен момент и карането му на най-трудните трасета – мога само да му сваля шапка. Възхищавам се на постиженията му, на опита му и дори на поведението му пред медиите. Нищо не е случайно, Марк е истински великан“, категоричен бе Ривола.

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След Гран При на Италия през май месец Марко Бедзеки имаше внушителен аванс от 102 точки пред испанския си съперник. По това време Маркес все още се възстановяваше от поредната операция на дясната си ръка, а моделът RS-GP на Априлия доминираше над конкуренцията. Макар по-късно машината Desmosedici GP26 да изравни силите, моторът на Априлия често оставаше по-добрият на пистата, като отборът продължава битката за короната при конструкторите въпреки допуснатите грешки.

След като възвърна оптималната си форма след травмата от 2025 година, Маркес не остави надежди на съперниците си. Световният шампион се възползва от абсолютно всяко подхлъзване на преките си конкуренти. От „Муджело“ насам той записа седем победи в дългите състезания – повече от всеки друг през сезона – както и осем успеха в спринтовете, задавайки непостижимо за останалите темпо.

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Въпреки развоя бившият ръководител във Ферари във Формула 1 предпочита да запази оптимизъм за представянето на Априлия.

„Гледам на ситуацията с оптимизъм и виждам чашата наполовина пълна. Тази година доказа класата на нашата фабрика – свършена бе великолепна работа и бе конструиран великолепен мотор. Изключително съм щастлив за всички в Ноале, които се трудят ден и нощ с огромна страст и всеотдайност. Изпуснахме ли много точки? Да, но предпочитам да сме в тази позиция, отколкото да разполагаме с бавен мотор и бавни пилоти. Най-голямата ми гордост е свършената работа и фактът, че няма да спрем да вярваме и да се борим до последното състезание. Не сме се предали, а загубените точки ще ни послужат за ценен урок занапред“, сподели Ривола.



„Безспорно приоритет за нас е отборното класиране – което по същество е същото като шампионата при конструкторите във Формула 1, тъй като отразява общия сбор точки на двамата пилоти. Титлата при конструкторите също е наша цел и искрено вярвам, че я заслужаваме. Освен това смятам, че в бъдеще трябва да се преразгледа начинът, по който се разпределят точките в първенството“, завърши италианецът.

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Снимки: Gettyimages