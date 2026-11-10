Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ще се оттегли ли Марк Маркес от MotoGP в края на сезона?

  • 10 ное 2026 | 16:42
  • 356
  • 1

Бившият съперник на Марк Маркес в клас Moto2 Щефан Брадъл заяви, че според него е напълно възможно испанецът да сложи край на своята кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм, ако спечели титлата в MotoGP през настоящия сезон.

Априлия: Ние не изпуснахме титлата, Марк Маркес сам си я спечели
Априлия: Ние не изпуснахме титлата, Марк Маркес сам си я спечели

Маркес е много близо да си гарантира короната в кралския клас, като за него това ще бъде осма световна титла. По думите на Брадъл това може да се окаже повратен момент и да доведе до оттегляне на пилота на Дукати, въпреки че по-рано тази година той подписа нов двугодишен контракт с марката от Борго Панигале.

Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия
Марк Маркес може да стане шампион още в спринта в Португалия

„Въпросът е кога Марк (Маркес) ще почувства, че е постигнал всичко, което е искал“, заяви Брадъл пред ServusTV след Гран При на Катар, цитиран от Speedweek.

„Мисля, че ако сега спечели титлата и изпревари Валентино Роси по брой световни титли, това може да се окаже решаващият момент за него. Имам чувството, че тогава ще си каже: „Добре, това беше всичко“, и ще реши да сложи край на кариерата си, докато все още е на върха.

„Не са много спортистите, които са успели да се оттеглят, докато са били на върха на възможностите си“, добави бившият германски състезател.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис със закачливо съобщение към Зак Браун след триумфа в Бразилия

Ландо Норис със закачливо съобщение към Зак Браун след триумфа в Бразилия

  • 10 ное 2026 | 16:57
  • 23
  • 0
ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон

ADUO: Няма да има подобрения по задвижващите системи този сезон

  • 10 ное 2026 | 16:34
  • 218
  • 0
Валентино Роси се върна към най-мрачния ден в кариерата си

Валентино Роси се върна към най-мрачния ден в кариерата си

  • 10 ное 2026 | 15:49
  • 1683
  • 1
Странно, но факт: "Интерлагос" прие първото състезание без прекъсвания този сезон

Странно, но факт: "Интерлагос" прие първото състезание без прекъсвания този сезон

  • 10 ное 2026 | 15:08
  • 405
  • 0
Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия

Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия

  • 10 ное 2026 | 14:59
  • 385
  • 0
ФИА потвърди: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план в Катар и Абу Даби

ФИА потвърди: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план в Катар и Абу Даби

  • 10 ное 2026 | 14:44
  • 1502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 7358
  • 20
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 19567
  • 65
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 8583
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 22639
  • 10
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 15620
  • 28
На живо от Ботевград: Пристигнаха звездите на ПАОК

На живо от Ботевград: Пристигнаха звездите на ПАОК

  • 10 ное 2026 | 17:00
  • 9493
  • 17