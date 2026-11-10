Ще се оттегли ли Марк Маркес от MotoGP в края на сезона?

Бившият съперник на Марк Маркес в клас Moto2 Щефан Брадъл заяви, че според него е напълно възможно испанецът да сложи край на своята кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм, ако спечели титлата в MotoGP през настоящия сезон.

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Маркес е много близо да си гарантира короната в кралския клас, като за него това ще бъде осма световна титла. По думите на Брадъл това може да се окаже повратен момент и да доведе до оттегляне на пилота на Дукати, въпреки че по-рано тази година той подписа нов двугодишен контракт с марката от Борго Панигале.

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„Въпросът е кога Марк (Маркес) ще почувства, че е постигнал всичко, което е искал“, заяви Брадъл пред ServusTV след Гран При на Катар, цитиран от Speedweek.



„Мисля, че ако сега спечели титлата и изпревари Валентино Роси по брой световни титли, това може да се окаже решаващият момент за него. Имам чувството, че тогава ще си каже: „Добре, това беше всичко“, и ще реши да сложи край на кариерата си, докато все още е на върха.



„Не са много спортистите, които са успели да се оттеглят, докато са били на върха на възможностите си“, добави бившият германски състезател.

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Снимки: Gettyimages