От Дукати отговориха на Априлия: Целият пакет е важен

Мениджърът на заводския отбор на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци отговори на коментара на Масимо Ривола, че Марк Маркес е основната причина за успехите на марката от Борго Панигале в кралския клас през 2026 година.

Коментарът на главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг беше направен основно в контекста на конструкторския шампионат, в който Дукати има минимален аванс пред Априлия преди финалните два кръга в Португалия и Валенсия. До голяма степен всички точки на Дукати са спечелени от Маркес, докато за актива на Априлия принос имат и четиримата пилоти на марката.

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Друг важен фактор е, че Дукати разполага с шест мотора, докато Априлия с четири, което също помага на Дукати в конструкторския шампионат. В него точки се раздават само за най-предно класирания мотор на всяка марка, но останалите пилоти могат да „отнемат“ точки от конкуренцията, класирайки се пред нейния най-добър пилот.

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Според Тардоци обаче Маркес не е единствената причина Дукати да има аванс пред Априлия както в конструкторския, така и в пилотския шампионат. По неговите думи другите състезатели на марката също допринасят, като Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио имат победи в състезания, а Франческо Баная спечели спечели един спринт.

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„Е, четири мотора на Априлия не са достатъчни. Дукати разполага с шест, а понякога победи печелят и други пилоти на Дукати“, заяви Тардоци пред Sky Italia.



„Поздравления за тях, защото са създали страхотен мотоциклет, но в крайна сметка успехът зависи от целия пакет. Защото, както и да го погледнем, имаш нужда от бърз пилот, от шампион като този, с когото разполагаме ние, от конкурентоспособен мотоциклет и от спортно и техническо ръководство, което работи ефективно и може да осигури на пилота необходимите условия, за да спечели световната титла. Така че всичко опира до цялостния пакет“, каза още италианецът.

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Снимки: Gettyimages