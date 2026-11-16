Неймар отрече, че се е целувал с бившата приятелка на Винисиус

Бразилската звезда Неймар и популярната инфлуенсърка Вирджиния Фонсека, сочена за бивша половинка на Винисиус Жуниор, категорично отрекоха появилите се твърдения, че са прекарали интимна вечер заедно и са се целували.

Според информация на изданието „Метрополис“, предполагаемата случка се е разиграла по време на парти преди състезанието от Формула 1 в Сао Пауло. Събитието се е провело във ВИП зоната на покер клуб, където използването на мобилни телефони е било строго забранено.

Източникът твърди, че двамата не са се опитвали да скрият близостта си, като Вирджиния е привлякла погледите, танцувайки в скута на нападателя на Сантос, докато той е седял на диван. В публикацията се допълваше още, че двамата са консумирали значително количество алкохол.

👀 Virginia e Neymar trocam beijos e protagonizam momento íntimo em festa https://t.co/WYNcVGZ532 — Metrópoles (@Metropoles) November 15, 2026

Екипът на Фонсека реагира остро и определи разпространената информация като „пълен абсурд и абсолютна лъжа“.

„Само преди броени дни Вирджиния бе набедена за предполагаема приятелка на пилота Франко Колапинто, който дори не остана в Бразилия след състезанието. Тя категорично отхвърля тези спекулации и изразява съжаление, че подобни измислици се тиражират като факти, без оглед на истината и последствията“, се посочва в официалното съобщение на инфлуенсърката.

Самият Неймар, чиято съпруга Бруна Бианкарди в момента очаква трето дете, също взе отношение и изрази възмущението си в социалните мрежи.

„По принцип не коментирам подобни теми, но този път границата беше прекрачена. Появяват се твърдения за моя връзка с друг човек и държа да заявя, че това не е вярно! Жалко е, че живеем в свят, в който сензациите около известните личности са по-важни от реалността. Моят екип вече направи изявление, но реших лично да сложа край на тази тема. Прегръдки на всички и ме оставете на мира да си играя покер“, написа бразилският национал.

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