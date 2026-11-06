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Реал Мадрид намери работа на наказания Винисиус Жуниор

  • 6 ное 2026 | 16:27
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Реал Мадрид намери работа на наказания Винисиус Жуниор

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор няма да вземе участие и в съботното гостуване на Валенсия, защото точно в него изтича наложеното му наказание от четири срещи след червения картон и последвалите бурни протести по време на сблъсъка с Виляреал на 10 октомври.

Вместо да бъде във Валенсия или Мадрид, Винисиус ще прекара уикенда на близо 6000 километра разстояние. Нападателят вече се намира в Дубай като част от търговското партньорство между емирството и Реал Мадрид. Бразилският национал използва отсъствието си от терените, за да заснеме рекламни клипове за популяризиране на местния туризъм съгласно договор, подписан с испанския гранд през 2023 година.

Организацията „Визит Дубай“ е официален партньор на Реал Мадрид, като сътрудничеството включва и развитието на тематичния увеселителен парк „Реал Мадрид Уърлд“, разположен в комплекса „Дубай Паркс енд Ризортс“. В Дубай е базирана и авиокомпанията „Флай Емиратс“ – вторият най-голям спонсор на мадридчани след германския гигант „Адидас“. Партньорството с авиопревозвача стартира през 2013 година с поставянето на логото върху екипите и носи на клуба около 100 милиона евро годишно.

Визитите на футболисти от испанския гранд в Дубай с рекламна цел са обичайна практика, а настоящото наказание на Винисиус се оказа идеална възможност за подобно пътуване. От Близкия изток бразилецът ще се присъедини директно към лагера на националния отбор на Бразилия в понеделник. За „Селесао“ предстоят контроли в Япония на 14 ноември и в Сингапур на 17 ноември, до които се пътува значително по-бързо от Дубай, отколкото от Мадрид.

Иначе отсъствието на Вини от двубоя на “Местая” може и да не е толкова в минус за Реал, защото отношенията на играча с тима на Валенсия са меко казано напрегнати през последните години. Бразилецът неколкократно се оплака от расистки обиди от страна на феновете на “прилепите”, което беше отразено и в документален филм, предизвикал недоволство сред местната публика. Освен това той получи червен картон в две от последните си три визити на „Местая“, превърнали се в арена на открита враждебност от страна на трибуните.

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