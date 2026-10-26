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Винисиус привлече вниманието с публикация след Ел Класико

  • 26 окт 2026 | 02:35
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Винисиус Жуниор не пропусна да отпразнува победата на Реал Мадрид с 2:1 над Барселона в Ел Класико, въпреки че не взе участие в двубоя на „Камп Ноу“. Бразилският нападател привлече вниманието с любопитна публикация в социалните мрежи, която бе възприета като закачка с големия съперник.

Винисиус сподели в Instagram Story публикация на официалния профил на Реал Мадрид, на която Килиан Мбапе празнува успеха над каталунците. Към изображението с крайния резултат бразилецът добави четири емоджита, плачещи от смях.

Нападателят не се ограничи само с това. Той реагира и на друга публикация на клуба, показваща го как сочи емблемата, символизираща 15-те европейски титли на Реал Мадрид.

Винисиус пропусна Ел Класико заради наказание от четири мача, наложено след изгонването му срещу Виляреал. Бразилецът не успя да помогне на съотборниците си на терена, но намери начин да се включи в празненствата след победата, дошла благодарение на двете попадения на Килиан Мбапе.

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Снимки: Gettyimages

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