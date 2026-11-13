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Новото грандиозно имение на ЛеБрон Джеймс е почти готово

  • 13 ное 2026 | 20:52
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Новото грандиозно имение на ЛеБрон Джеймс е почти готово

Преди три години 41-годишният американски баскетболист събори къща от 30-те години на миналия век в Бевърли Хилс, а мащабният му проект вече е пред завършване

Впечатляващото ново имение на ЛеБрон Джеймс в Бевърли Хилс навлиза във финалната фаза на строителството. През 2023 г. опитният баскетболист разруши къщата от 30-те години на миналия век с площ от около 13 000 квадратни фута, закупена през 2020 г. върху огромен терен — преди това собственост на създателката на сапунени опери Лий Филип Бел, за да изгради изцяло нов жилищен комплекс. Изграждането на баскетболното игрище е един от последните детайли преди пълното завършване на обекта.

В сърцето на този мегаломански проект се намира двуетажната основна къща с площ от приблизително 16 000 квадратни фута, допълнена от подземен гараж от 7700 квадратни фута, плувен басейн, спа зона и открита кухня. Имението разполага и с къща за гости с площ от 6550 квадратни фута, в чието мазе има киносалон и басейни за студено и топло потапяне. По време на строителството съпругата му Савана и 12-годишната му дъщеря Жури останаха в имота, а през октомври двойката показа имението пред списание „Вог“, демонстрирайки включително барокамера на „ОксиХелт“.

Въпреки това Джеймс, който ще отпразнува 42-ия си рожден ден на 30 декември, рядко се задържа в новото си имение. През изминалото лято ветеранът напусна Лейкърс като свободен агент и подписа двугодишен договор с Филаделфия 76ърс. През настоящия сезон той живее в Ню Йорк и пътува до Филаделфия с хеликоптер.

Ежедневието на семейството се оказа доста сложно за организация. На 3 ноември, по време на участието си в предаването „Бейби, Дис Из Кики Палмър“, Савана сподели за предизвикателството да разпределя времето си между Лос Анджелис, Ню Йорк и Филаделфия, докато синът им Брайс играе в колежанското първенство в Тусон. „Пълна лудост в живота ми е да измислям как да бъда на три места едновременно“, призна тя.

Освен логистичните предизвикателства, семейството преживя и неприятен инцидент наскоро. В нощта на 6 ноември, докато Джеймс бе в Кливланд за мач на 76ърс, 22-годишен мъж беше задържан в другото му имение в Брентууд с обвинение за тежък тормоз и преследване. Попитан по-късно за случилото се, ЛеБрон успокои феновете: „Семейството ми е в безопасност и това е най-важното. Все още изясняваме детайлите.“

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