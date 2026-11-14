Футболна легенда се кандидатира за президент на Германия

Световният шампион по футбол от 1990 година Томас Бертолд е кандидатът на партия „Алтернатива за Германия“ за поста федерален президент на страната. Новината беше оповестена от лидера на политическата сила Тино Хрупала в социалната платформа „Екс“.

Според Хрупала Германия има нужда от истински надпартиен държавен глава, който да вдъхне ново усещане за единство. Партийният лидер изтъкна, че Бертолд е разпознаваема и уважавана фигура, която по време на пандемията се е противопоставила на въведените противоепидемични мерки, пренебрегвайки личния риск.

Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Nominierung für das Amt des Bundespräsidenten. Ich trete als parteiloser Kandidat an. Mein Anspruch ist es, ein Bundespräsident für alle Bürger zu sein, egal wo sie leben und wen sie wählen. Ich stehe für Versöhnung in einer gespaltenen Gesellschaft. Ich möchte unser Land nach innen einen und nach außen würdig vertreten. Und ich sage offen: Das Staatsoberhaupt sollte direkt vom Volk gewählt werden. Wer für alle spricht, sollte von allen gewählt sein. #Bundespräsident #Bundesversammlung #Demokratie #Deutschland — Thomas Berthold (@berthold_th) November 14, 2026

Бертолд вдигна световната купа с националния отбор на Мондиал 1990 в Италия и има общо 62 мача за Бундестима. В клубната си кариера той е защитавал цветовете на водещи отбори, сред които Айнтрахт (Франкфурт), Верона, Рома, Щутгарт и Байерн (Мюнхен).

В разгара на пандемичната обстановка бившият защитник се включи в демонстрация на гражданската инициатива „Кверденкен 711“ в Щутгарт, изразявайки несъгласие с наложените ограничения.

Ich freue mich sehr: Thomas Berthold ist unser Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. 1990 hat er mit der Nationalmannschaft in Rom den Weltmeistertitel geholt. Dieser Sommer hat Ost und West gemeinsam jubeln lassen, wenige Wochen vor der Deutschen Einheit. Fußball verbindet, über alle Grenzen und Lager hinweg. Genau das braucht unser Land heute wieder. Thomas Berthold ist parteilos, unabhängig und ein Mann klarer Worte. Er weiß, was Teamgeist, Leistung und Fairness bedeuten. Er kann ein Bundespräsident für alle Bürger sein. Am 30. Januar entscheidet die Bundesversammlung. Wir gehen mit einem Weltmeister ins Spiel. #Bundespräsident #Bundesversammlung #Berthold #Deutschland — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) November 14, 2026

Федералното събрание ще гласува за приемник на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер на 30 януари. Очаква се мнозинството за най-високия пост в държавата да получи политикът от Християнсоциалния съюз Илзе Айгнер.

Номинацията на Бертолд има основно символичен характер, тъй като „Алтернатива за Германия“ не разполага с достатъчно гласове в избирателния орган. През 2022 година партията издигна бившия председател на движението „Верте-Унион“ Макс Оте, който впоследствие бе изключен от Християндемократическия съюз.

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През миналата година Бертолд гостува в България. Той беше специален гост на Sportal.bg, като разказа за приятелството си с Красимир Балъков и се върна към паметния двубой срещу Пеневата чета на Мондиал 1994, загубен от германците с 1:2.

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