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Футболна легенда се кандидатира за президент на Германия

  • 14 ное 2026 | 21:58
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Световният шампион по футбол от 1990 година Томас Бертолд е кандидатът на партия „Алтернатива за Германия“ за поста федерален президент на страната. Новината беше оповестена от лидера на политическата сила Тино Хрупала в социалната платформа „Екс“.

Според Хрупала Германия има нужда от истински надпартиен държавен глава, който да вдъхне ново усещане за единство. Партийният лидер изтъкна, че Бертолд е разпознаваема и уважавана фигура, която по време на пандемията се е противопоставила на въведените противоепидемични мерки, пренебрегвайки личния риск.

Бертолд вдигна световната купа с националния отбор на Мондиал 1990 в Италия и има общо 62 мача за Бундестима. В клубната си кариера той е защитавал цветовете на водещи отбори, сред които Айнтрахт (Франкфурт), Верона, Рома, Щутгарт и Байерн (Мюнхен).

В разгара на пандемичната обстановка бившият защитник се включи в демонстрация на гражданската инициатива „Кверденкен 711“ в Щутгарт, изразявайки несъгласие с наложените ограничения.

Федералното събрание ще гласува за приемник на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер на 30 януари. Очаква се мнозинството за най-високия пост в държавата да получи политикът от Християнсоциалния съюз Илзе Айгнер.

Номинацията на Бертолд има основно символичен характер, тъй като „Алтернатива за Германия“ не разполага с достатъчно гласове в избирателния орган. През 2022 година партията издигна бившия председател на движението „Верте-Унион“ Макс Оте, който впоследствие бе изключен от Християндемократическия съюз.

Томас Бертолд: В САЩ'94 мислехме повече за жените си и се карахме, България бе страшилище за всички и ни би заслужено
Томас Бертолд: В САЩ'94 мислехме повече за жените си и се карахме, България бе страшилище за всички и ни би заслужено

През миналата година Бертолд гостува в България. Той беше специален гост на Sportal.bg, като разказа за приятелството си с Красимир Балъков и се върна към паметния двубой срещу Пеневата чета на Мондиал 1994, загубен от германците с 1:2.

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