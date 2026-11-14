Световният шампион по футбол от 1990 година Томас Бертолд е кандидатът на партия „Алтернатива за Германия“ за поста федерален президент на страната. Новината беше оповестена от лидера на политическата сила Тино Хрупала в социалната платформа „Екс“.
Според Хрупала Германия има нужда от истински надпартиен държавен глава, който да вдъхне ново усещане за единство. Партийният лидер изтъкна, че Бертолд е разпознаваема и уважавана фигура, която по време на пандемията се е противопоставила на въведените противоепидемични мерки, пренебрегвайки личния риск.
Бертолд вдигна световната купа с националния отбор на Мондиал 1990 в Италия и има общо 62 мача за Бундестима. В клубната си кариера той е защитавал цветовете на водещи отбори, сред които Айнтрахт (Франкфурт), Верона, Рома, Щутгарт и Байерн (Мюнхен).
В разгара на пандемичната обстановка бившият защитник се включи в демонстрация на гражданската инициатива „Кверденкен 711“ в Щутгарт, изразявайки несъгласие с наложените ограничения.
Федералното събрание ще гласува за приемник на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер на 30 януари. Очаква се мнозинството за най-високия пост в държавата да получи политикът от Християнсоциалния съюз Илзе Айгнер.
Номинацията на Бертолд има основно символичен характер, тъй като „Алтернатива за Германия“ не разполага с достатъчно гласове в избирателния орган. През 2022 година партията издигна бившия председател на движението „Верте-Унион“ Макс Оте, който впоследствие бе изключен от Християндемократическия съюз.
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През миналата година Бертолд гостува в България. Той беше специален гост на Sportal.bg, като разказа за приятелството си с Красимир Балъков и се върна към паметния двубой срещу Пеневата чета на Мондиал 1994, загубен от германците с 1:2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google