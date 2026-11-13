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Баскетболист на Ботев Академик стана баща

  • 13 ное 2026 | 16:35
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Баскетболист на Ботев Академик стана баща

Баскетболистът на Ботев Академик Машан Върбица стана баща, съобщиха от клуба за щастливата новина в социалните мрежи.

"Семейството ни се увеличи с още един член! Днес Машан Върбица стана татко. На бял свят се появи малката Лучия, цели 54 см щастие. Машан, честито на теб и на цялото семейство! Да е жива и здрава, да расте обичана и да ви носи само радост. Добре дошла в жълто-черното семейство, Лучия!"

Снимка: НБЛ

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