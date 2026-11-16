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Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет

  • 16 ное 2026 | 00:26
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Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет

Мира Андреева постигна най-големия успех в кариерата си, след като триумфира с титлата от Финалите на WTA в Индиън Уелс. Само на 19 години руската тенисистка победи украинката Елина Свитолина със 7:5, 6:3 в решителния двубой и завърши престижната надпревара без нито едно поражение.

Андреева, която участва за първи път в заключителния турнир на осемте най-добри тенисистки за сезона, демонстрира впечатляващо постоянство през цялата седмица. Тя премина през груповата фаза с три победи, след което елиминира американката Джесика Пегула на полуфиналите.

На финала младата рускиня отново се изправи срещу Свитолина, която вече беше победила с 6:4, 6:0 в първия си мач от груповата фаза. Украинката достигна до решителния сблъсък след успех над световната №1 Арина Сабаленка в полуфиналите.

Финалът предложи оспорвана първа част, в която Андреева успя да наложи волята си в решаващите моменти. След 54 минути игра рускинята спечели сета със 7:5 и направи важна крачка към трофея.

Във втората част тя продължи да демонстрира увереност и стабилност, като не позволи на по-опитната си съперничка да обърне развоя на срещата. Андреева затвори сета с 6:3 и заслужено отпразнува най-престижната титла в кариерата си.

Успехът е забележителен и заради възрастта на победителката. Родената през април 2007 година тенисистка се утвърди сред най-ярките звезди на новото поколение, а триумфът в Калифорния е поредното доказателство за огромния ѝ потенциал.

Преди финала Андреева беше спечелила всичките си четири срещи без загубен сет. В полуфиналния двубой срещу Пегула тя надделя с 6:3, 6:4, въпреки че изоставаше с пробив и в двете части.

Така рускинята завърши дебютното си участие във Финалите на WTA по възможно най-добрия начин - с пет победи от пет мача и трофея в ръцете си. Тя се превърна в една от най-младите шампионки в историята на престижната надпревара.

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