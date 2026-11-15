Ерани и Паолини са първата италианска двойка на финал на Финалите на WTA

Сара Ерани и Джазмин Паолини сътвориха истинска история за италианския тенис, превръщайки се в първата двойка от страната, която достига до финала на Финалите на WTA. Италианките, които бяха последният отбор, класирал се за турнира на най-добрите в Индиън Уелс, продължават феноменалното си представяне без нито една загуба.

В полуфиналния сблъсък Ерани и Паолини надиграха поставените под номер 3 Хануюй Гуо и Кристина Младенович с 6:3, 6:4. Италианският тандем показа пълна контрола върху събитията на корта и приключи срещата за два чисти сета.

С този успех Ерани и Паолини взеха и реванш от китайско-френската двойка за загубата си по-рано през сезона на четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Индиън Уелс.

Пътят на италианките до финала беше безапелационен. В груповата фаза те записаха три победи от три мача в Група 2. Започнаха с обрат срещу Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд за 4:6, 6:1, 10:8, след което надделяха над Кристина Букса и Никол Меликар с 3:6, 6:2, 10:7. В последния си двубой от групата те се наложиха категорично над Елън Перез и Деми Схурс с 6:3, 6:4.

За Ерани и Паолини това е трето поредно участие на WTA Finals като двойка, но за първи път преминават отвъд груповата фаза. Преди това Ерани бе участвала в турнира и с Роберта Винчи, но никога досега италианка не бе достигала до мача за титлата.

На финала италианският тандем ще се изправи срещу поставените под номер 2 Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд, които на полуфинала победиха водачките в схемата Габриела Дабровски и Луиза Стефани с 7:6(4), 6:3.

Предстоящият финал ще бъде четвърти сблъсък между двата тима през този сезон, като Синякова и Таунсенд водят с 2:1 победи, спечелвайки титлите в Индиън Уелс и Маями по-рано през годината.

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Снимки: Imago