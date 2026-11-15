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Синер, Бекер, Хюит и други легенди бяха почетени в Торино

  • 15 ное 2026 | 18:09
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Синер, Бекер, Хюит и други легенди бяха почетени в Торино

Яник Синер, Борис Бекер и Лейтън Хюит бяха сред членовете на Клуба на световните №1 на ATP, които бяха почетени по време на специална церемония на корта в неделя в рамките на Финалите на ATP. Дванадесет от общо 30-те тенисисти, които са достигали до първото място в световната ранглиста на ATP, бяха приветствани с бурни овации от публиката, изпълнила зала „Иналпи Арена“ в Торино.

Сред присъстващите бяха още Илие Настасе, Матс Виландер, Стефан Едберг, Томас Мустер, Евгений Кафелников, Марат Сафин, Густаво Куертен и Хуан Карлос Фереро, както и председателят на ATP Андреа Гауденци и водещата на церемонията Андреа Петкович.

Церемонията се проведе преди първия мач на Александър Зверев срещу Рафаел Ходар в заключителния турнир за сезона. По-рано този месец Зверев стана 30-ият тенисист в историята, достигнал до върха на световната ранглиста. Сред почетените беше и Яник Синер, който спечели последните две издания на Финалите на ATP. Въпреки че италианецът не може да участва в Торино тази година заради контузия, той имаше възможност да се обърне към родната публика.

„Първата ми цел е да се възстановя напълно и да бъда здрав“, заяви Синер, който е прекарал общо 95 седмици като №1 в света. „Обичам състезанията. Обичам да играя пред публика. Липсва ми този турнир. Очаквам с нетърпение следващата година и се надявам тя да бъде успешна.“

Друг от присъстващите бивши лидери в световната ранглиста беше Лейтън Хюит. Австралиецът стана най-младият тенисист в историята, достигнал до първото място, през ноември 2001 година, когато беше на 20 години и девет месеца. Рекордът му се задържа повече от две десетилетия, преди да бъде подобрен от Карлос Алкарас през 2022 година.

„Това е невероятна чест“, заяви Хюит. „Много от тези тенисисти бяха мои идоли, докато израствах. Да постигна подобно нещо на толкова млада възраст беше изключително специално преживяване и нещо, с което наистина много се гордея.“

Неделната церемония на корта се проведе след тържествената галавечер на Клуба на световните №1 на ATP в петък вечер в Торино, която събра някои от най-великите шампиони от различни поколения в историята на тениса. Тържествата са част от дългосрочната инициатива на ATP да отдаде признание на елитната група тенисисти, които са достигали до върха на световната ранглиста от нейното създаване през 1973 година.

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