Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Александра Рангелова триумфира в Словакия

  • 15 ное 2026 | 20:36
  • 365
  • 0
Александра Рангелова триумфира в Словакия

Александра Рангелова стана шампионка на сингъл при девойките на турнира по тенис от категория J100 от веригата World Tennis Tour Juniors в Търнава (Словакия).

Поставената под номер 7 българка победи убедително във финала водачката в схемата Ана Михалка (Унгария) с 6:3, 6:4.

Така 17-годишната Рангелова спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет.

Това е четвърта титла на сингъл за Александра Рангелова, но първа от категория J100.

През тази година българската тенисистка ликува и на турнира от категория J60 в Добрич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Тежка диагноза за американка след кошмарно падане на Финалите на WTA

Тежка диагноза за американка след кошмарно падане на Финалите на WTA

  • 15 ное 2026 | 18:31
  • 1768
  • 1
Синер, Бекер, Хюит и други легенди бяха почетени в Торино

Синер, Бекер, Хюит и други легенди бяха почетени в Торино

  • 15 ное 2026 | 18:09
  • 1399
  • 0
Зверев започна успешно Финалите на АТР

Зверев започна успешно Финалите на АТР

  • 15 ное 2026 | 17:27
  • 1856
  • 0
Ерани и Паолини са първата италианска двойка на финал на Финалите на WTA

Ерани и Паолини са първата италианска двойка на финал на Финалите на WTA

  • 15 ное 2026 | 15:41
  • 1219
  • 0
Сабаленка се извини за обидите по време на мача със Свитолина

Сабаленка се извини за обидите по време на мача със Свитолина

  • 15 ное 2026 | 15:36
  • 1819
  • 7
Бен Шелтън: Фереро е един от най-великите умове в тениса

Бен Шелтън: Фереро е един от най-великите умове в тениса

  • 15 ное 2026 | 13:20
  • 845
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

  • 15 ное 2026 | 17:40
  • 9894
  • 65
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 50069
  • 116
Испания - Англия (съставите)

Испания - Англия (съставите)

  • 15 ное 2026 | 20:42
  • 2877
  • 3
Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

  • 15 ное 2026 | 21:03
  • 985
  • 1
Франция - Турция (съставите)

Франция - Турция (съставите)

  • 15 ное 2026 | 21:00
  • 1285
  • 0
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 29457
  • 77