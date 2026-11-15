Александра Рангелова триумфира в Словакия

Александра Рангелова стана шампионка на сингъл при девойките на турнира по тенис от категория J100 от веригата World Tennis Tour Juniors в Търнава (Словакия).

Поставената под номер 7 българка победи убедително във финала водачката в схемата Ана Михалка (Унгария) с 6:3, 6:4.

Така 17-годишната Рангелова спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет.

Това е четвърта титла на сингъл за Александра Рангелова, но първа от категория J100.

През тази година българската тенисистка ликува и на турнира от категория J60 в Добрич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google