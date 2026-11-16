Бен Шелтън постигна дебютна победа на финалите на ATP

Бен Шелтън записа първа победа на Финалите на ATP в Торино, след като надигра дебютанта Артур Фис с 6:2, 3:6, 6:3 в мач от групата "Джон Макенроу". Срещата продължи 1 час и 57 минути и донесе важен успех за американския тенисист на старта на турнира.

Заемащият 4-то място в световната ранглиста Шелтън успя да пречупи френския си съперник в три сета. Това е първа победа за него в турнира, след като при предишното си участие през изминалата година той претърпя поражения и в трите си мача от груповата фаза.

Shelton d. Arthur Fils 6-2 3-6 6-3 Ben gets his first win at the ATP Finals, after going 0-3 at last year. He's won the last 2 meetings against Arthur. ✅4th top 10 win of 2026 First win with Juan Carlos Ferrero in attendance 🇺🇲 https://t.co/vblMOOKTUP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2026

Шелтън започна силно двубоя и взе първата част с 6:2. Във втория сет настъпи обрат и Фис, който заема 7-о място в ранглистата на ATP, успя да се върне в мача след 6:3. В решаващата трета част обаче американецът отново пое контрола върху случващото се на корта и приключи двубоя с 6:3.

В ложата на Бен Шелтън по време на двубоя присъстваше испанският специалист Хуан Карлос Фереро. Той ще се присъедини официално към треньорския щаб на американеца от 2027 г., като ще работи съвместно с неговия баща Браян Шелтън.

Looking on 👀 Juan Carlos Ferrero sitting courtside for @BenShelton's opener in Turin. #NittoATPFinals https://t.co/zg3ZO6bvVT — ATP Tour (@atptour) November 15, 2026

Победата поставя Шелтън в добра позиция в групата. По-рано през деня световният №1 Александър Зверев победи Рафаел Жодар с 6:4, 6:4. След тази загуба за Жодар предстои задължителен за спечелване мач срещу Артур Фис във вторник, за да запази шансове за преминаване към полуфиналите.

Следващият съперник на Шелтън е Зверев, от когото загуби финала на US Open.

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Снимки: Imago