Тежка диагноза за американка след кошмарно падане на Финалите на WTA

Американската тенисистка Никол Меликар-Мартинес претърпя тежък инцидент по време на Финалите на WTA в Индиън Уелс. 33-годишната състезателка на двойки получи сериозна контузия на коляното след падане на корта, а направеният по-късно магнитно-резонансен томограф (ЯМР) потвърди най-лошите опасения – пълно разкъсване на предната кръстна връзка (ACL) и допълнителни увреждания.

Неприятната ситуация се разигра в решаващия двубой от груповата фаза, в който Меликар-Мартинес и нейната партньорка Кристина Букса (Испания), поставени под №4 в схемата, се изправиха срещу вторите поставени Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд. При резултат 6:2, 4:2 в полза на Синякова и Таунсенд, американката се подхлъзна по време на разиграване и падна на корта, след като коляното ѝ се огъна навътре. Мачът приключи преждевременно, а съперничките и нейната партньорка веднага се притекдоха на помощ до идването на медицинския екип.

Въпреки драматичния момент на корта и тежката диагноза, Меликар-Мартинес публикува изключително емоционално и оптимистично съобщение в личния си профил в Instagram, в което демонстрира силен дух, макар че бе напълно наясно със сериозността на ситуацията.

"За съжаление в снощния мач усетих как коляното ми се огъна навътре, а днес ЯМР потвърди пълно разкъсване на предната кръстна връзка заедно с някои други увреждания. Излишно е да казвам, че ще отсъствам известно време", написа Никол Меликар-Мартинес в Instagram.

"Един от любимите ми цитати е, че всяко лошо нещо е добро за нещо, така че очаквам с нетърпение хубавите неща, които ще дойдат заедно с тази трудна контузия. Животът действа по неведоми пътища. Не е лесно да се запази позитивизъм, особено при несигурност, но се опитвам да бъда позитивна дори през случайните негативни мисли", допълни тя.

В публикацията си тенисистката изрази и огромната си благодарност към хората до себе си в този тежък момент.

"Искам да благодаря на всички за вашите съобщения и огромна подкрепа, особено на медицинския екип на WTA и на моя съпруг Карлос Мартинес и родителите ми", заяви американската състезателка.

Тя не пропусна да се обърне и към своята партньорка на корта Кристина Букса, с която през сезона спечелиха титлата на WTA 500 в Гуадалахара:

"Съжалявам пред Кристина, че трябваше да завършим страхотната си година по този начин... но се гордея с нашето представяне и с нашата борба. Благодаря ви, че подкрепяхте отбор #TomandJerry тази година."

Новината предизвика вълна от реакции сред феновете и колегите на американката в социалните мрежи. Привържениците изразиха своята подкрепа с съобщения като "Изключително разтърсващо, пожелавам на Никол бързо и успешно възстановяване" и "Трудно е да се гледа това", изпращайки ѝ пожелания за бързо завръщане в игра.

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Снимки: Imago