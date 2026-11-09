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Коко Гоф направи обрат срещу Джесика Пегула

  • 9 ное 2026 | 05:33
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Коко Гоф направи обрат срещу Джесика Пегула

Коко Гоф стартира с победа участието си в груповата фаза на Финалите на WTA, след като се наложи над сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 6:7(5), 6:2. Този успех бе първи за Гоф срещу Пегула в рамките на турнира на осмите най-добри.

Първият сет премина през обрат, след като Пегула осъществи пробив за 4:4. Въпреки това Гоф реагира веднага и спечели следващите два гейма, за да затвори частта с 6:4. Във втория сет Пегула поведе с 5:2, но Гоф отново демонстрира характер и изравни, изпращайки частта в тайбрек, който Пегула спечели със 7:5 точки. В решителния трети сет Гоф пое пълния контрол над мача и категорично затвори двубоя с 6:2.

В статистическо отношение Гоф спечели 67% от точките си при първи сервис и реализира 7 от 16 възможности за пробив в мача.

Победата бе постигната от Гоф без състезателна подготовка след почти месец пауза от корта. С този успех общият баланс в пряката им съпоставка вече е 6:5 в нейна полза.

Следващите съпернички на Коко Гоф в груповата фаза на надпреварата са Линда Носкова и Марта Костюк.

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Снимки: Gettyimages

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