Коко Гоф направи обрат срещу Джесика Пегула

Коко Гоф стартира с победа участието си в груповата фаза на Финалите на WTA, след като се наложи над сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 6:7(5), 6:2. Този успех бе първи за Гоф срещу Пегула в рамките на турнира на осмите най-добри.

Първият сет премина през обрат, след като Пегула осъществи пробив за 4:4. Въпреки това Гоф реагира веднага и спечели следващите два гейма, за да затвори частта с 6:4. Във втория сет Пегула поведе с 5:2, но Гоф отново демонстрира характер и изравни, изпращайки частта в тайбрек, който Пегула спечели със 7:5 точки. В решителния трети сет Гоф пое пълния контрол над мача и категорично затвори двубоя с 6:2.

В статистическо отношение Гоф спечели 67% от точките си при първи сервис и реализира 7 от 16 възможности за пробив в мача.

Gauff d. Pegula 6-4 6-7 6-2 at WTA Finals Coco’s now won her last 3 matches against Pegula This match was such a battle from start to finish Coco was down 1-5 in the 2nd set & took it to a tiebreak, but had to get it done in 3 ✅48th win of 2026 2024 champ has arrived 🇺🇸❤️ https://t.co/83ek5bG8A8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2026

Победата бе постигната от Гоф без състезателна подготовка след почти месец пауза от корта. С този успех общият баланс в пряката им съпоставка вече е 6:5 в нейна полза.

Следващите съпернички на Коко Гоф в груповата фаза на надпреварата са Линда Носкова и Марта Костюк.

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Снимки: Gettyimages