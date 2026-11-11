Пегула победи и изхвърли Костюк от финалите на WTA

Джесика Пегула постигна ценна победа в група 1 на Финалите на WTA в Индиън Уелс, надигравайки Марта Костюк с 6:2, 7:5. Успехът запазва шансовете на американката за класиране на полуфиналите, докато нейната съперничка официално отпадна от борбата за трофея.
Основата за успеха на Пегула бе превъзходството в стабилността и контрола върху разиграванията. Американката записа изключително чиста игра, регистрирайки едва 16 непредизвикани грешки за целия двубой. В същото време Костюк се бореше с ритъма си и натрупа цели 47 непредизвикани грешки, съчетани с 9 двойни грешки, което се оказа решаващо за изхода на срещата.
Марта Костюк влезе в основната схема на турнира в последния момент като първа резерва, заменяйки контузената шампионка Елена Рибакина. Украинката обаче не успя да се възползва от възможността и след две поражения в два мача се превърна в първата състезателка, която губи шансове за продължаване напред.
След този развой Пегула записа първа победа в група 1, като предстои интригата в групата да се разплете напълно. В следващия двубой от програмата една срещу друга се изправят Кори Гоф и Линда Носкова.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google