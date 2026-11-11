Пегула победи и изхвърли Костюк от финалите на WTA

Джесика Пегула постигна ценна победа в група 1 на Финалите на WTA в Индиън Уелс, надигравайки Марта Костюк с 6:2, 7:5. Успехът запазва шансовете на американката за класиране на полуфиналите, докато нейната съперничка официално отпадна от борбата за трофея.

Основата за успеха на Пегула бе превъзходството в стабилността и контрола върху разиграванията. Американката записа изключително чиста игра, регистрирайки едва 16 непредизвикани грешки за целия двубой. В същото време Костюк се бореше с ритъма си и натрупа цели 47 непредизвикани грешки, съчетани с 9 двойни грешки, което се оказа решаващо за изхода на срещата.

Pegula d. Marta Kostyuk 6-2 7-5 Strong showing from Pegula against someone who’s given her trouble this year. She lost both meetings to Marta this season heading into this match. Marta is eliminated from the WTA Finals. ✅51st win of 2026 Settling into form. 🇺🇸❤️ https://t.co/lFCe4tZZ5F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 10, 2026

Марта Костюк влезе в основната схема на турнира в последния момент като първа резерва, заменяйки контузената шампионка Елена Рибакина. Украинката обаче не успя да се възползва от възможността и след две поражения в два мача се превърна в първата състезателка, която губи шансове за продължаване напред.

След този развой Пегула записа първа победа в група 1, като предстои интригата в групата да се разплете напълно. В следващия двубой от програмата една срещу друга се изправят Кори Гоф и Линда Носкова.

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