Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Бившият капитан на Лудогорец и националния отбор Светослав Дяков направи остър анализ на представянето на България след домакинската загуба с 0:5 от Исландия в Лига на нациите. При гостуването си в „Sportal studio live“ той определи като най-тревожно това, че резултатът е закономерен спрямо показаното на терена. Дяков се обяви за селекционер с авторитет и подчерта необходимостта от промени в работата с подрастващите.

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Бившият полузащитник заяви, че не е видял нито една изградена българска атака, а играта в защита е била под всякаква критика. Според него националите не са показали необходимите смелост и агресия, а отговорност за представянето трябва да поеме и треньорският екип. „Не е проблемът резултатът. Проблемът е поведението на нашите футболисти. Това примиренческо поведение срещу един отбор, който не е някакво страшилище“, заяви Дяков.

Според него най-важната непосредствена задача е изборът на нов национален селекционер, който да наложи ясни изисквания и да повика най-добрите футболисти. Той посочи Станимир Стоилов като един от специалистите, способни да помогнат на България, и настоя за изграждането на постоянно ядро в състава. „Когато те повикат в националния отбор, да е чест, че ще можеш да работиш с този човек и ще можеш да защитаваш цветовете на България. А не вече повечето по-добри футболисти да гледат като на тежест на националния отбор“, подчерта бившият капитан.

Дяков открои работата в детско-юношеския футбол като основен дългосрочен проблем. По думите му ниското заплащане възпира качествени специалисти да работят с деца, а стремежът към победи често измества развитието на самите играчи. „Дали работим правилно, дали целта е постоянно да побеждаваме и да загърбваме всякакво развитие на футболисти, за да може да имаме четири тенекиени купи, които струват общо три евро, или да произведем един футболист, когото да продадем?“, попита той.

За предстоящото гостуване на Естония Дяков определи като водеща задача психическото възстановяване на националите. Той очаква домакините да бъдат фаворити, но призова българските футболисти да покажат характер и да поемат отговорност.

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