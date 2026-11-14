България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България ще попадне в четвърта урна на жребия за квалификациите за Европейското първенство през 2028 година, който ще се тегли на 6 декември. Това стана ясно, след като "лъвовете" не успяха да спечелят своята група C4 в Лигата на нациите. Ако нашите бяха завършили на първa позиция, тогава щяха да намерят място в трета урна.

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В първа ще са отборите, които завършат на първите три места от Лига "А", а във втора - четвъртите от "А" и първите и вторите от Лига "В". В трета третите и четвъртите от "В" и победителите от "С". В четвърта - останалите от "С", а в пета - всички от "D". За предното европейско също се използваше позицията на отборите в Лигата на нациите за определяне на урните, но тогава се правеше генерално класиране на тимовете.

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Евро 2028 ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ейре в периода 9 юни - 9 юли.

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