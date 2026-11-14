Още един герой за Италия срещу Франция е аут за сблъсъка с Белгия

Крилото на Италия Николо Камбиаги е напуснал лагера на тима и така няма да бъде на разположение на селекционера Роберто Манчини за утрешното гостуване на Белгия в Лигата на нациите, съобщиха от футболната федерация на страната.
Камбиаги: Не можех да мечтая за по-добра вечер с екипа на Италия
Играчът на Болоня е с контузия в единия си глезен след домакинската победа с 3:1 над Франция. Камбиаги стартира като титуляр и остана на терена до 62-рата минута, когато беше заменен от Федерико Димарко. Той беше сред най-добрите футболисти на терена, като се отчете с асистенция и със спечелена дузпа. Вчера от лагера на Италия поради мускулен проблем си тръгна и халфът на Лацио Давиде Фратези, който пък вкара един от головете срещу “петлите”. Така Манчини няма да може да разчита на двама играчи за ключовия сблъсък с Белгия, от който ще зависи участието на двата тима във финалната фаза на Лигата на нациите.