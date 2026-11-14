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Бернардо Силва няма проблем с новата си роля

  • 14 ное 2026 | 17:11
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Бернардо Силва няма проблем с новата си роля

След отказването на Кристиано Роналдо Бернардо Силва има по-голяма роля в националния отбор на Португалия, след като взе капитанската лента. Кариерата му в Реал Мадрид обаче не започна по възможно най-добрия начин и той не играе толкова често. Той коментира ситуацията си на "Сантиаго Бернабеу".

"Винаги е трудно. Всички искаме да играем и да бъдем полезни. В кариерата ми винаги съм искам да съм полезен, да играя. Ако не играя, е трудно. Треньорът има 27 играчи, което е доста, а само 11 могат да играят. Трудна работа е да избираш от толкова талантлив отбор", заяви Силва.

"Това, което мога да гарантирам от моя страна, е, че винаги давам най-доброто, постоянно искам да се подобрявам и да помагам на отбора с каквото е необходимо, независимо дали ще играя 5, 10, 30 или 90 минути. Разбира се, искам да играя и да се чувствам полезен", допълни той.

Бернардо обясни, че няма проблеми да играе на малко по-различна позиция с по-дефанзивни функции в полузащитата: "Не знам точно защо, но съм по-консервативен, по-различен от преди 10 години. Това ме доведе до други позиции, малко по-назад в халфовата линия. Но съм готов да помагам в националния отбор или в клуба по начина, по който треньора иска. Мисля, че треньорът ме вижда като връзка между защитата и атаката".

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