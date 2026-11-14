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Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

  • 14 ное 2026 | 13:15
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Слушай на живо: Естония - България

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпада от състава на националния отбор заради травма, която няма да му позволи да вземе пълноценно участие в предстоящото гостуване на Естония на 16 ноември. 22-годишният бранител остана неизползвана резерва във вчерашния мач срещу Исландия, загубен от "лъвовете" с катастрофалното 0:5.

Позор! Исландия размаза България
Позор! Исландия размаза България

Вместно него, със селекцията на Атанас Рибарски за Талин ще отпътува футболистът на Монца Валентин Антов. Контузията на един от капитаните на "армейците" поставя под въпрос участието му в първия двубой след паузата. Другата неделя тимът на Маркус Гиздол гостува на Ботев (Пловдив) в сблъсък от 15-ия кръг на efbet Лига.

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