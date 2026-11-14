Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

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Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпада от състава на националния отбор заради травма, която няма да му позволи да вземе пълноценно участие в предстоящото гостуване на Естония на 16 ноември. 22-годишният бранител остана неизползвана резерва във вчерашния мач срещу Исландия, загубен от "лъвовете" с катастрофалното 0:5.

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Вместно него, със селекцията на Атанас Рибарски за Талин ще отпътува футболистът на Монца Валентин Антов. Контузията на един от капитаните на "армейците" поставя под въпрос участието му в първия двубой след паузата. Другата неделя тимът на Маркус Гиздол гостува на Ботев (Пловдив) в сблъсък от 15-ия кръг на efbet Лига.

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