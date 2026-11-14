Спенс и Конса подновиха тренировки, ще бъдат на разположение за сблъсъка със световния шампион

Езри Конса и Джед Спенс подновиха тренировки с националния отбор на Англия преди утрешното гостуване на Световния шампион Испания. Двамата пропуснаха двубоя с Хърватия в четвъртък, тъй като се готвеха на облекчен режим. Футболистът на Интер имаше мускулни проблеми, докато бранителят на Арсенал имаше лека контузия в коляното. Сега обаче те тренират на пълни обороти. Ако Томас Тухел реши, че двамата са на 100%, може да заложи на тях още в първата минута на двубоя с Испания, който е директен сблъсък за първото място в група А3.

Спенс не е играл за Англия от Световното първенство, където остави много добри впечатления с изявите си. Той може да действа и на двата фланга на защитата, което е голям плюс за Тухел. В мача с Хърватия германецът използва Джаръл Куанса и Дан Бърн като централни бранители. Отляво бе Люис Хол, а отдясно - Трент Александър-Арнолд.

През септември “Ла Фурия Роха” спечели с 3:2 на “Уембли” като това е и единствената загуба на англичаните. Двата тима вече си гарантираха участието на 1/4-финалите на Лигата на нациите, като утре ще определят и кой ще е победителят в групата.

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