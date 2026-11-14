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България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

  • 14 ное 2026 | 14:47
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Националният отбор на България е събрал едва 6410 зрители на трибуните в трите си домакинства от Лига на нациите, които се изиграха в Пловдив. Първият двубой срещу Люксембург е привлякъл най-много зрители - 4300. Равенството с Естония (0:0) пък е изгледано от едва 960 запалянковци.

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Именно въпросните три двубоя са и най-слабо посетените в нашата група, въпреки че държавата ни е със значително по-голямо население спрямо Люксембург, Естония и Исландия.

На другата крайност е най-слабият отбор в нашата група - Люксембург. Тимът има един успех и четири поражения, включително и от България, но трите му домакинства са най-посетените до този момент. Общо на трибуните е имало цели 26 120 зрители.

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Естония и Исландия също са доста напред спрямо нас по този показател. Двете държави са изиграли по две домакинства, от които са събрали съответно 13 198 и 10 389 зрители.

Тези две страни се борят за първото място в групата и със сигурност последните им две срещи срещу България и Люксембург ще предизвикат сериозен интерес.

Ето кой колко публика е имал в нашата група:

БЪЛГАРИЯ

България - Люксембург (1:2) - 4300 зрители;
България - Естония (0:0) - 960 зрители;
България - Исландия (0:5) - 1150 зрители.

Общо: 3 мача - 6410 зрители.
Население: 6 423 207 души.

ИСЛАНДИЯ

Исландия - Естония (1:1) - 5320 зрители;
Исландия - България (3:0) - 5069 зрители.

Общо: 2 мача - 10 389 зрители.
Население: 394 530 души.

16 България 0:5 Исландия

ЕСТОНИЯ

Естония - Люксембург (1:0) - 7211 зрители;
Естония - Исландия (0:0) - 5987 зрители.

Общо: 2 мача - 13 198 зрители.
Население: 1 362 954 души.

ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург - Исландия (0:3) - 8879 зрители;
Люксембург - България (0:2) - 8027 зрители;
Люксембург - Естония (0:1) - 9214 зрители.

Общо: 3 мача - 26 120 зрители.
Население: 690 947 души (б.а. между 35% и 50% са чужденци).

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