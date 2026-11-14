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Марек 0:0 Черноморец, червен картон за домакините

  • 14 ное 2026 | 14:30
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Марек 0:0 Черноморец, червен картон за домакините

Марек и Черноморец играят при резултат 0:0 в двубой от 16-ия кръг на Втора лига.

"Акулите" ще търсят завръщане на победния път, за да стъпят на върха в класирането. Към момента бургазлии делят второто място с Вихрен, като изостават на две точки от лидера ЦСКА II. Дупничани пък заемат баражната 13-а позиция и със сигурност ще направят всичко възможно да се изкачат по-нагоре в подреждането.

Мачът започна кошмарно за домакините, които останаха с човек по-малко след само четири минути игра. Климентов излизаше очи в очи с вратаря, когато Николай Пляков го дръпна за ръката. Главният съдия Любослав Любомиров не се поколеба и изгони с директен червен картон бранителя на Марек.

От последвалия пряк свободен удар Красиан Колев разтресе горната греда.

Марек 0:0 Черноморец (Бургас)

Стартови състави:

Марек: 21. Константин Костадинов, 2. Николай Пляков, 3. Марио Петков, 23. Емил Виячки, 44. Христо Каймакански, 88. Емануел Джордж, 13. Веселин Любомиров, 16. Симеон Мечев, 27. Никола Тодоров, 10. Николай Ганчев, 11. Марко Милетич;

Черноморец (Бургас): 15. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 5. Яя Драме, 14. Жулиен Морис, 17. Михаил Цонев, 23. Иван Брикнер, 4. Ивайло Климентов, 22. Стефан Стефанов, 10. Красиан Колев, 77. Октай Хамдиев, 9. Живко Петков.

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