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Йодегор: Искам да остана още дълго време в Арсенал

  • 14 ное 2026 | 16:08
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Йодегор: Искам да остана още дълго време в Арсенал

Капитанът и плеймейкър на Арсенал Мартин Йодегор внесе яснота около своето бъдеще в лондонския клуб на фона на спекулациите, свързващи го с интерес от страна на Байерн (Мюнхен). Норвежкият халф сподели, че към момента все още няма официални разговори за нов контракт, макар че желанието му е да продължи престоя си при „артилеристите“.

Скандинавецът има оставащи 18 месеца от настоящото си споразумение с клуба от Северен Лондон. За да не допусне влизане в последната година от договора през следващото лято, ръководството на тима от стадион „Емиратс“ планира да му предложи удължаване. Силните изяви на полузащитника бяха с основен принос за възхода на състава във Висшата лига, поради което ситуацията около него привлича сериозно внимание.

Бившият футболист на Реал Мадрид отново подчерта привързаността си към тима. „Чувствам се щастлив и се надявам да остана още дълго време, но все още не сме обсъждали това“, заяви 27-годишният норвежки национал.

Паралелно с това германският първенец вече е осъществил контакт с агентите на играча. Твърди се, че Йодегор би разгледал възможността за трансфер на „Алианц Арена“, в случай че престоят му в английския шампионат стигне до своя край.

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