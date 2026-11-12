Селекционерът на Чехия: Ще трябва да спрем победната серия на испанците

Селекционерът на националния отбор на Чехия Санти Дения очерта амбициите на състава преди предстоящия сблъсък от петия кръг в Лигата на нациите срещу Испания. Двубоят ще се състои утре в Прага.

„Отборът се развива и опознаваме нови футболисти. Нашата мисия е да се класираме на Европейско първенство. Искаме да постигнем победи в следващите два мача, защото спечелването на третото място в групата е от голямо значение. Сега сме напълно концентрирани върху първия двубой. Израстваме и преследваме ясни цели“, сподели специалистът.

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„Надявам се, че след двубоя с нас испанците ще продължат със силните си резултати, но за съжаление ще трябва да прекъснем тяхната победна серия... Длъжни сме да направим безупречен мач. Това важи за статичните положения, играта в отбрана, пресата и компактния нисък блок... Нашата задача е да вдъхнем увереност на играчите, че това е напълно възможно“, заяви Дения пред официалния сайт на УЕФА.

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Снимки: Imago