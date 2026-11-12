Кристиано Роналдо обяви началото на снимките на първия си сериал

Кристиано Роналдо обяви официално старта на снимачния процес на новия телевизионен сериал „Day 1s“, посветен на британския футбол. Звездата влиза в ролята на изпълнителен продуцент на проекта.

Поредицата ще проследи историята на измислен футболен агент, като главната роля е поверена на известния актьор Деймиън Луис. Зад продукцията стои студиото „UR•Marv Studios“, което Роналдо ръководи съвместно с продуцента Матю Вон. В проекта участие ще вземе и бившият френски национал Тиери Анри.

Португалецът публикува кадри от работната площадка в социалната мрежа „Инстаграм“, сред които и обща снимка с Матю Вон.

„Невероятни новини! Започна заснемането на първия ми сериал „Day 1s“. Всички подробности ще бъдат разкрити по-късно“, сподели Роналдо.

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