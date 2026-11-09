Отсъствието на Ямал и Оярсабал отвори вратата за Муньос

Нападателят на Ливърпул Виктор Муньос бе повикан в националния отбор на Испания, за да запълни празнината, която се отвори в атаката на "Ла Роха" след отпадането на Ламин Ямал и Микел Оярсабал. Крилото на Барселона е с болки в дясното коляно след успеха с 2:1 над Атлетико Мадрид, докато нападателят на Реал Сосиедад е болен. Двамата отпаднаха от състава на Де ла Фуенте за мача в четвъртък срещу Чехия и евентуално ще се присъединят преди двубоя с Англия. При тези обстоятелства селекционерът реши да повика крилото на Ливърпул, въпреки че той първоначално не бе включен в състава. Де Ла Фуенте по принцип разчита на Муньос, който бе в отбора по време на Световното първенство, а и при предишната международна пауза.

Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия

Муньос ще се присъедини към лагера на Испания още тази вечер. От началото на сезона 23-годишният футболист има два гола и една асистенция в 12 мача за Ливърпул, шест от които като титуляр.

Вчера закъсняла повиквателна получи и Хорхе де Фрутос, който бе привикан за сметка на контузения Андер Баренечеа.

Víctor Muñoz se une a la concentración de la @SEFutbol. El futbolista del @LFC se incorporará esta noche al grupo. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/sXSidAMUiv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 9, 2026

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