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Де ла Фуенте разясни защо Ямал няма да играе срещу Чехия

  • 11 ное 2026 | 07:28
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Де ла Фуенте разясни защо Ямал няма да играе срещу Чехия

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте обясни решението нападателят Ламин Ямал да пропусне мача от Лигата на нациите срещу Чехия на 12 ноември. Според треньора Ямал изпитва дискомфорт в дясното коляно след победата на Барселона с 3:0 над Астън Вила в четвъртия кръг на Шампионската лига.

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"Това е правилното решение. Разбира се, той искаше да играе и ако имахме спешна нужда, можехме да го вкараме. Но не си струваше риска. Мислим първо за здравето му и искаме той да е напълно подготвен.

Той има леко възпаление, което му пречи да се чувства добре. Ако всичко върви добре, ще може да се присъедини към отбора без никакви проблеми. Отнасяме се с всички играчи еднакво, що се отнася до здравето", каза де ла Фуенте в интервю за EFE.

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