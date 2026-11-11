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Де ла Фуенте се разлюти при въпрос за Ямал: Подобни изказвания са най-жалките

  • 11 ное 2026 | 20:20
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Де ла Фуенте се разлюти при въпрос за Ямал: Подобни изказвания са най-жалките

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте реагира много остро на въпрос относно твърденията, че младата звезда на отбора Ламин Ямал е поискал да пропусне утрешното гостуване на Чехия в Лига на нациите. Наставникът беше категоричен, че отсъствието на крилото на Барселона е свързано с негов физически проблем, подчертавайки, че той не се ползва с привилегии в състава.

Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия
Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия

“Хората ми споделят разни неща, като най-много ме боли от лъжата, липсата на истина и измислицата. Когато се сблъсквам с такова нещо, аз се опитвам да го разоблича. Ето защо разкривам повече неща от необходимото. Това е начинът за разкриване на реалността - с факти. Не понасям хора, които се опитват да те измамят и излъжат. Да се изказваш, без да си наясно с фактите, е най-тъжното и най-жалкото. Нека онези, които си мислят това, което казваш, разберат следното: Ламин се нарани и имаше болки в едното коляно. При преминаването на рутинните процедури откриха течност и възпаление в коляното. Това означаваше, че му беше нужна почивка. Нашият и техният медицински щаб, както и аз, решихме, че ще е най-добре той да си остане вкъщи, тренирайки с клуба, след което да дойде в петък. Ясно ли ти е?

Де ла Фуенте разясни защо Ямал няма да играе срещу Чехия
Де ла Фуенте разясни защо Ямал няма да играе срещу Чехия

Говорих с Ямал, както и с Микел Оярсабал. Възстановяването му е добро. Той прави серия от упражнения и смятаме, че в петък ще бъде с нас. Твърденията, че Ямал е с привилегии? Ще изясня това лично в съблекалнята. Точно това имам предвид, когато говоря за философите. Тук съм, за да внеса яснота. Той няма привилегии и щяхме да постъпим така с когото и да било. Това не е проблем. Липсва ни всеки, който не е с нас. Такъв е футболът, контузиите са част от него. Дали е ред на Микел Мерино да бъде титуляр? Всички футболисти искат да играят. Микел Мерино е амбициозен и е наясно със своите талант и качества. Но неговите съотборници също имат това ниво. Няма разлика дали ще си титуляр, или ще влезеш в игра по-късно. Тези, които влизат, се възползват от труда, положен от останалите. Резервите ни вкарват много голове. Микел Мерино има голяма тежест в отбора”, коментира Де ла Фуенте на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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