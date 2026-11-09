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Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия

  • 9 ное 2026 | 13:30
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Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма да може да разчита на двама офанзивни играчи за гостуването на Чехия в Лигата на нациите, съобщават местните медии.

Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания
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Става въпрос за Ламин Ямал и Микел Оярсабал. Крилото на Барселона е с болки в дясното коляно след успеха с 2:1 над Атлетико Мадрид, докато нападателят на Реал Сосиедад е болен от тонзилит. Ето защо двамата ще се присъединят към лагера на световния и европейски шампион по-късно от предвиденото, заради което няма да бъдат част от състава на Де ла Фуенте за мача в четвъртък. Въпреки това очакванията са те да бъдат разположение за домакинството на Англия в неделя.

Вчера селекционерът прибегна до една спешна промяна в тима заради контузията на крилото на Реал Сосиедад Андер Баренечеа, като на негово място беше повикан Хорхе де Фрутос от Райо Валекано.

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Снимки: Gettyimages

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