Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма да може да разчита на двама офанзивни играчи за гостуването на Чехия в Лигата на нациите, съобщават местните медии.

Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания

Става въпрос за Ламин Ямал и Микел Оярсабал. Крилото на Барселона е с болки в дясното коляно след успеха с 2:1 над Атлетико Мадрид, докато нападателят на Реал Сосиедад е болен от тонзилит. Ето защо двамата ще се присъединят към лагера на световния и европейски шампион по-късно от предвиденото, заради което няма да бъдат част от състава на Де ла Фуенте за мача в четвъртък. Въпреки това очакванията са те да бъдат разположение за домакинството на Англия в неделя.

🚨🇪🇸 ¡Lamine Yamal y Oyarzabal retrasan su incorporación con España! 🩹 Ambos futbolistas se perderán el duelo ante República Checa ✅️ Sí estarán para el partido ante Inglaterra https://t.co/tGV4zhOgdu — Diario AS (@diarioas) November 9, 2026

Вчера селекционерът прибегна до една спешна промяна в тима заради контузията на крилото на Реал Сосиедад Андер Баренечеа, като на негово място беше повикан Хорхе де Фрутос от Райо Валекано.

🔄 Jorge de Frutos sustituye a Ander Barrenetxea por lesión en la convocatoria de Luis de la Fuente. La @Sefutbol se medirá a República Checa e Inglaterra en la #NationsLeague. 🔗 https://t.co/WcRHC9Cwgt #VamosEspaña https://t.co/LMKxwFTmLB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages