Ямал и Оярсабал ще пропуснат мача на Испания с Чехия

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма да може да разчита на двама офанзивни играчи за гостуването на Чехия в Лигата на нациите, съобщават местните медии.
Важен играч от сензацията Комо с първа повиквателна за Испания
Става въпрос за Ламин Ямал и Микел Оярсабал. Крилото на Барселона е с болки в дясното коляно след успеха с 2:1 над Атлетико Мадрид, докато нападателят на Реал Сосиедад е болен от тонзилит. Ето защо двамата ще се присъединят към лагера на световния и европейски шампион по-късно от предвиденото, заради което няма да бъдат част от състава на Де ла Фуенте за мача в четвъртък. Въпреки това очакванията са те да бъдат разположение за домакинството на Англия в неделя.
Вчера селекционерът прибегна до една спешна промяна в тима заради контузията на крилото на Реал Сосиедад Андер Баренечеа, като на негово място беше повикан Хорхе де Фрутос от Райо Валекано.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages