Компани постепенно навлиза в работен режим, но още не води тренировки

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани постепенно се завръща към обичайния си ритъм на работа. Белгийският специалист се подготвя да заеме отново мястото си край тъчлинията веднага след края на паузата за националните отбори.

След като във вторник се появи на клубната база на „Зебенер Щрасе“ за първи път, откакто припадна по време на тренировка на втория отбор на 23 октомври, вчера наставникът на баварците отново бе на тренировъчния комплекс. Там той проведе разговори с футболистите и проследи индивидуалните занимания на част от тях.

Компани наблюдаваше отблизо възстановителните процеси на Джамал Мусиала, Мануел Нойер, Луис Диас и Серж Гнабри, които продължават да работят по завръщането си в игра след травми.

After returning to Säbener Straße for the first time yesterday, Vincent Kompany visited his players today, spoke to them and watched the rehab sessions of Jamal Musiala, Manuel Neuer, Luis Díaz, and Serge Gnabry. Kompany is gradually increasing his workload ahead of his return to the bench after the international break [📸 Philippe Ruiz via @mano_bonke/@tzmuenchen] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 11, 2026

Самият специалист също плавно увеличава натоварванията си след неотдавнашните здравословни проблеми. Макар че все още не води пълноценно тренировъчните сесии, присъствието му около състава е поредната окуражаваща стъпка в правилната посока.

Очакванията в клуба са Компани да бъде на треньорската скамейка още за следващия двубой на Байерн в Бундеслигата. Дотогава неговият асистент Аарън Данкс ще продължи да отговаря за първия тим.

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