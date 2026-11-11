Зидан потвърди, че Мбапе няма да играе срещу Италия

Селекционерът на френския национален отбор Зинедин Зидан съобщи, че звездата на тима Килиан Мбапе няма да вземе участие в предстоящия утрешен сблъсък от Лигата на нациите срещу Италия.

По-рано стана ясно, че нападателят на Реал Мадрид не е тренирал с основната група на „петлите“ в сряда, а вместо това се е подложил на възстановителни процедури.

Мбапе под въпрос за сблъсъка с Италия

„Килиан няма да играе утре. Той изпитва лек дискомфорт и както обикновено, няма да поемаме излишни рискове. Жалко е, но такива неща са част от играта. Надявам се, че ще можем да разчитаме на него в неделя“, заяви Зидан относно предстоящата среща с Турция.

„Виждам, че той се чувства добре. Доказателство за това е фактът, че остава на лагера с нас. Килиан не е доволен, тъй като имаше огромно желание да излезе на терена утре, но не бива да рискуваме здравето му, тъй като сезонът е дълъг“, допълни френският наставник.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google