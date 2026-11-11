Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

Волейболистите на Левски приключиха участието си в Шампионската лига след поражение с 0:3 (20:25, 25:27, 21:25) от хърватския Младост (Загреб) в реванш от квалификациите на турнира. Така с общ резултат 0:2 победи „сините“ отпадат от най-престижната евронадпревара, но продължават европейския си път в турнира за Купата на CEV. Двубоят започна с минута мълчание в памет на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия".

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Първата част стартира обещаващо за домакините, които поведоха с 3:0, но съперникът бързо изравни при 6:6. След технически грешки в атака и блокади на хърватите, Младост поведе с 10:8, което наложи прекъсване за наставника Николай Желязков. Левски изравни при 10:10, но нов период на колебание и успешни блокади срещу Титрийски и Тодор Скримов изстреляха гостите напред при 17:22. Въпреки че „сините“ спасиха един геймбол, грешка от сервис на Титрийски сложи край на частта при 20:25.

Гордан Люцканов: Това не е нивото, което искаме да достигнем

Във втория гейм столичани показаха съвсем друго лице след силни изяви на Скримов и Гордан Люцканов, както и асове на Скримов и Пейчинов, които натрупаха аванс от 8:3. Левски поддържаше стабилна преднина до 20:14, но последва срив в посрещането и серия от успешни блокове на гостите от Загреб, които настигнаха резултата при 24:24. В драматичния край на гейма нови успешни действия на блокада помогнаха на хърватите да затворят частта при 27:25.

Третата част вървеше точка за точка до 11:11, след което Младост отново взе инициативата благодарение на стабилна защита и успешни атаки. Добра серия на сервис на Люцканов и успешни отигравания на Скримов върнаха надеждите на Левски за обрат при 16:15. В края на мача обаче гостите отново бяха по-концентрирани, стигнаха до три мачбола при 21:24 и с ас сломиха съпротивата на българския шампион за крайното 25:21 в третия гейм.

Най-резултатен за домакините бе Тодор Скримов с 13 точки (12 успешни атаки, 1 блокада), следван от Гордан Люцканов с 7 точки, както и Лазар Бучков и Кристиан Титрийски с по 6 точки. За гостите от Загреб основен реализатор е Иван Желкович с 14 точки.

Левски - Младост (Загреб): 0:3 (20:25, 25:27, 21:25)



Левски: Петко Петков 1 т., Лазар Боучков 6 т., Гордан Люцканов 7 т., Кристиан Титрийски 6 т., Тодор Скримов 13 т., Димитър Пейчинов 4 т. – Димитър Добрев-либеро 0 т. (Антон Станчев 1 т., Адриан Ганев 2 т., Ивайло Донов-либеро 0 т., Ивайло Иванов 0 т., Мартин Тотков 0 т., Мартин Татаров 0 т.)

Старши треньор: Николай Желязков

Младост (Загреб): Цумафей Жуковски 1 т., Стипе Перич 10 т., Свен Якопец 9 т., Ян Покершник 13 т., Лео Андрич 13 т., Иван Желкович 14 т. – Амане Кумагай-либеро 0 т. (Яков Шитум 0 т., Яков Росаич 0 т., Марино Марелич 0 т., Роко Желкович 0 т., Никола Джурович 0 т., Тео Мичетич 0 т., Арман Смайлович 0 т.)

Старши треньор: Тони Ковачевич

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