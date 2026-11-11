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В САЩ се прицелиха в Гуардиола за заместник на Почетино

  • 11 ное 2026 | 23:05
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В САЩ се прицелиха в Гуардиола за заместник на Почетино

Футболната федерация на САЩ проявява сериозен интерес към привличането на Пеп Гуардиола за нов селекционер на националния отбор, в случай че настоящият наставник Маурисио Почетино поеме Манчестър Юнайтед, съобщава изданието „Ди Атлетик“.

Според информацията аржентинският специалист е сред водещите кандидати за треньорския пост на „червените дяволи“. Ако Почетино напусне поста си при американците, ръководството на федерацията ще разглежда Гуардиола като основен приоритет за негов заместник начело на държавния тим.

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Въпреки че бившият мениджър на Манчестър Сити не планира незабавно завръщане край страничната линия, възможността за работа в Съединените щати би могла да привлече интереса му. От американската федерация са обмисляли варианта с назначението на испанеца още след освобождаването на Грег Берхалтер през 2024 година.

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Снимки: Gettyimages

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