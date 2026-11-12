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Реал Мадрид постави цена на Ендрик

  • 12 ное 2026 | 01:05
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Реал Мадрид постави цена на Ендрик

Италианските грандове Рома и Милан са в повишена готовност, след като нападателят на Реал Мадрид Ендрик призна, че бъдещето му през януари остава несигурно. Бразилският талант изпитва сериозен дефицит на игрови минути в испанския гранд, но потенциалните купувачи ще трябва да платят над 60 милиона евро за правата му.

„Единственото, което искам, е да играя, да бъда щастлив и да помагам на съотборниците си с голове и асистенции. Точно както беше в Лион - това бе едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали, и един от най-щастливите ми периоди“, коментира бразилецът.

Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина
Рома е фаворитът за Ендрик, който не искал в Милан заради религиозна причина

„Не знам какво ще се случи през януари, всичко е в Божиите ръце. Искам единствено най-доброто за своята кариера. Каквото има да става, ще стане. Ще остана здраво стъпил на земята и ще давам най-доброто от себе си. Мадрид е прекрасен град, но винаги ще правя всичко възможно, за да развивам кариерата си", добави Ендрик.

Шестмесечният престой под наем в Лион между януари и юни година помогна на младока да си гарантира място в състава на Бразилия за Световното първенство. През лятото интерес за ново преотстъпване проявиха Рома, Милан и Астън Вила, но Жозе Моуриньо реши да задържи Ендрик в Мадрид.

Според информация на „Ди Атлетик“, ръководството на Реал Мадрид вече не е склонно да го пуска под наем, а по-скоро би разгледало вариант за окончателна продажба срещу сума над 60-те милиона евро, инвестирани в него преди две години.

Ендрик остави ярка следа именно срещу Рома в Шампионската лига, когато се появи като резерва при 1:3 и обърна мача, отчитайки се с гол и асистенция за победата с 4:3. От тази паметна вечер насам обаче той е записал едва 36 игрови минути в рамките на четири участия с екипа на мадридския клуб.

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Снимки: Imago

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