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До часове предстои среща, на която Карик ще научи за уволнението си

  • 11 ное 2026 | 23:23
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Майкъл Карик предстои да бъде официално уведомен за уволнението си от поста старши треньор на Манчестър Юнайтед в четвъртък, съобщават журналистите Джеймс Дъкър и Бен Джейкъбс.

Според информацията на Дъкър, макар развръзката все още да не е потвърдена официално, събитията вървят именно в тази посока при настоящата ситуация. Спортният директор на „червените дяволи“ Джейсън Уилкокс и главният изпълнителен директор Омар Берада отпътуват от Монако тази вечер, като се очаква в четвъртък да проведат лична среща с Карик, за да му съобщят решението на ръководството.

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Шефовете на Манчестър Юнайтед вече са се спрели на Маурисио Почетино като нов мениджър на тима. По данни на Джейкъбс аржентинският специалист вече е постигнал пълно съгласие относно личните си условия с клуба от "Олд Трафорд".

Въпреки постигнатата договорка, на този етап се предвижда Почетино да остане начело на националния отбор на САЩ за предстоящите два мача срещу Хаити през ноември, след което да застане начело на английския гранд.

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Снимки: Imago

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