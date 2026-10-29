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Порше поставя условия, за да се върне в Льо Ман

  • 29 окт 2026 | 17:18
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Порше поставя условия, за да се върне в Льо Ман

Докато организаторите и участниците в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и американските серии IMSA се подготвят за следващото поколение състезателни прототипи, ръководителят на Порше Моторспорт Томас Лауденбах подчерта спешната нужда от ясна регулаторна рамка за 2030 година и след това.

Международната автомобилна федерация (ФИА) и Западният автомобилен клуб (ACO) вече очертаха основните насоки за бъдещия правилник по време на „24-те часа на Льо Ман“ през юни. Новите разпоредби целят да сложат край на сегашното разделение между класовете LMH и LMDh в най-високата категория на надпреварите за издръжливост - Хиперкар.

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Въпреки че основни параметри като забраната на задвижването на четирите колела и „ево жокерите“, дизайнът, по-близък до серийните автомобили, запазването на хибридното задвижване, базовото тегло от 1040 килограма и мощността от около 520 киловата вече са определени, ключови въпроси все още очакват решение. Сред тях е и балансът в разпределението на мощността между електрическия мотор и двигателя с вътрешно горене.

Лауденбах акцентира върху факта, че подробният технически регламент трябва да бъде готов до Коледа, за да разполагат производителите с достатъчно технологично време за планиране и избор на концепции за бъдещите си програми.

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„Във ФИА процедурите преминават през Световния съвет за моторен спорт, а те не заседават всеки ден. Затова смятам, че е от изключителна важност още тази година да разполагаме с по-подробна рамка. Не напълно завършени детайли, а солидна основа. Ако тя е налице в края на годината, като подарък под коледната елха, това би било страхотно“, сподели Лауденбах пред motorsport.com.

Настоящата ера при прототипите осигури пълни стартови решетки и сериозно участие на производители както във WEC, така и в IMSA. Въпреки това Лауденбах предупреди, че за запазването на този възход трябва да се извлекат нужните уроци от сегашното поколение болиди.

„В надпреварите със спортни автомобили съществува реален риск да развалиш всичко точно в момент на подем. Правилата за 2030 година и периода след това са от решаващо значение за бъдещето на състезанията с прототипи. Седим на една маса с останалите производители, с ФИА и с ACO. Това ни дава чудесна възможност, защото от 2023 година насам научихме много заедно чрез LMDh и LMH в IMSA и WEC - заяви германецът. - Това е шанс да направим крачка в правилната посока. В хода на състезанията видяхме къде са слабите места, което е нормално при въвеждането на нещо ново. Ако успеем да оптимизираме система, която вече работи успешно, и я направим още по-добра за 2030 година, това ще е отличен резултат."

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Като водещ приоритет за новия регулаторен цикъл Лауденбах посочи строгия финансов контрол, както и ограничаването на постоянните корекции и намеси от страна на ръководните органи.

„Напълно да се премахне тази намеса е трудно, но съществува реален шанс влиянието ѝ да бъде сведено до минимум. Всички биха били доволни от подобен развой. За мен това ще бъде истинска еволюция спрямо постигнатото до момента“, подчерта той.

Шефът на спортното подразделение на марката от Щутгарт приветства и новото десетгодишно споразумение между ФИА и ACO, което гарантира съвместното управление на шампионата WEC и емблематичното състезание „24-те часа на Льо Ман“, слагайки край на спекулациите за възможно разделяне.

„Оценявам този ход изключително положително. Евентуално разцепление нямаше да донесе нищо добро нито за шампионата, нито за самата надпревара в Льо Ман. Радвам се, че договорът е факт, защото това дава сигурност и гарантира, че световният шампионат остава неделимо свързан с Льо Ман“, завърши Лауденбах.

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Снимки: Gettyimages

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