Макларън пуска в Льо Ман шампион във Формула 2 и Формула 3

Макларън потвърди доверието си към Леонардо Форнароли, разширявайки значително ролята на италианския талант. Младият състезател ще продължи да бъде трети и резервен пилот на тима във Формула 1 през 2027 година, като същевременно ще поеме ново престижно предизвикателство — дебют в Световния шампионат за издръжливост (WEC) зад волана на чисто новия прототип на марката в клас Хиперкар.

Това бележи началото на ключов нов етап в развитието на кариерата на Форнароли. Той ще съчетава подготовката си във Формула 1 със завръщане към състезанията от най-висок ранг, участвайки в амбициозния проект на базирания в Уокинг производител за завръщане на върха в надпреварите за издръжливост.

🚨 FORNAROLI IN MCLAREN HYPERCAR 🤝 Reigning F2 champion Leonardo Fornaroli will race McLaren's Hypercar in 2027. The Italian is already the team's F1 reserve, a role which will continue next year, as he joins Lynn, Vanthoor and Jensen in WEC Hypercar. @LeonardoForna | #WEC https://t.co/jNroXBqWsN — Only Endurance (@onlyendurance) October 19, 2026

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През 2026 Форнароли изпълни специализирана развойна програма, включваща изпитания със стари болиди, участия в две свободни тренировки в рамките на Гран при уикенди и интензивна работа на симулатора. Тази дейност ще продължи без прекъсване и през предстоящия сезон успоредно със задачите му във WEC.

„Програмата, която Макларън ми предостави през тази година, бе невероятна - заяви Форнароли пред motorsport.com. - Тестовете, двете първи свободни тренировки и дългите часове в симулатора ми дадоха изключително ценен опит. При всяка обща работа с отбора научавам нови неща. Безкрайно съм благодарен на тима за доверието и възможностите за израстване.“

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Опитът от Формула 1 ще послужи за здрава основа в прехода към надпреварите за издръжливост — дисциплина, която неизбежно изисква време за адаптация. Италианецът осъзнава това предизвикателство, но е убеден, че натрупаните до момента знания ще му бъдат от огромна полза в това оспорвано първенство, където трябва да усвои тънкостите на трафика, стратегиите и поведението на коренно различен тип автомобил.

Форнароли вече направи първото си кратко запознанство с новия прототип, макар и само в рамките на една обиколка. Още днес обаче стартират пълномащабните му тестове с тима, които ще му помогнат да опознае болида в детайли и да се включи в развойната дейност преди състезателния дебют.

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„Усещането беше страхотно - сподели пилотът. - Да седнеш за първи път в затворен кокпит, да затвориш вратата и да потеглиш първо на електрическа тяга, преди да се включи двигателят с вътрешно горене, бе напълно ново за мен, но страшно вълнуващо. Нямам търпение за пълноценните тестови километри.“

Форнароли ще има активна роля в развитието на машината, като вярва напълно в потенциала на структурата на британския тим за дебютния им сезон в шампионата: „Чувството да си част от този проект е невероятно. Пилотският ни състав е изключително силен, съчетаващ огромен опит и млада енергия. Инженерите и механиците са на изключително ниво. Говорим за Макларън — организация с легендарни успехи в моторните спортове.“

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Освен техническото развитие и възможностите за кариерен напредък, новата програма дава на Форнароли онова, за което копнееше най-силно — завръщането към истинската състезателна битка след година в ролята на страничен наблюдател като резерва.

„Определено ми липсваха състезанията - призна той. - Всеки уикенд, когато бях на пистата като трети пилот, изпитвах благородна завист, гледайки Ландо и Оскар да се борят на трасето. Затова възможността отново да се състезавам е неописуема.“

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Кулминацията на календара за 2027 г. ще бъде легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“. За младия италианец това е сбъдване на дългогодишна мечта много по-рано от очакваното: „Льо Ман винаги е бил моя цел. Дори не съм се надявал да карам там толкова скоро. Следя надпреварата всяка година, дори оставам буден до късно през нощта, за да я гледам. Възможността да стартирам там е истинско сбъдване на детска мечта.“

Поради тази причина сезон 2027 се очертава като повратна и изключително важна точка за бъдещето на Форнароли.

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От една страна, младият състезател ще запази мястото си в програмата на Макларън във Формула 1. Това ще му даде възможност да задълбочи партньорството си с екипа и да продължи своето професионално израстване. От друга страна, той ще се завърне към реалните надпревари в световен шампионат от най-висок ранг, като същевременно ще има активна роля в разработката на изцяло нов автомобил.

Това са две паралелни, но отлично допълващи се роли, чрез които Макларън ще продължи да залага на италианския талант. Британският тим му осигурява комплексна програма, съчетаваща пилотско развитие, безценен технически опит и, което е от най-голямо значение за самия Форнароли – възможността отново да се състезава на пистата.

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