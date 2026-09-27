Шокираща домакинска победа за Тойота в хаотичното състезание на "Фуджи"

Тойота постигна победа в Световния шампионат за издръжливост (WEC) след стратегически шедьовър в края на „6-те часа на Фуджи“, надделявайки над фаворита Алпин в изключително напрегната надпревара.

Рио Хиракава, Брендън Хартли и Себастиен Буеми триумфираха с хибрида №8 на Тойота TR010, след като японският производител направи по-кратък питстоп по време на последната виртуална кола за сигурност, което позволи на Хиракава да излезе начело.

В по-голямата част от състезанието изглеждаше, че Алпин ще повтори победата си от миналата година, като двата автомобила A424 LMDh поддържаха комфортна двойна преднина, след като окупираха първа редица на старта. Късна кола за сигурност в последния час обаче обърка сметките. Тойота и БМВ рискуваха в бокса и успяха да излязат на първа и втора позиция.

A massive moment for Toyota and @ryohirakawa 🥹



The #8 crew gave everything they had in the final hour to bring home the win at Fuji. #WEC #6HFuji #Toyota pic.twitter.com/y9caA7xacU — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

След рестарта, при оставащи само 20 минути, Виктор Мартенс със стартиралия от полпозишън автомобил №36 на Алпин направи впечатляващо завръщане. Той се изкачи от четвърто на второ място, непосредствено зад лидера Хиракава. Въпреки това японецът удържа атаките на Мартенс в последните обиколки и пресече финалната линия с аванс от едва 0.591 секунди, донасяйки трета победа за Тойота през сезона.

THEY’VE DONE IT: Home race victory for Toyota! 🏆🔥



The #8 @ToyotaRacingWEC crosses the line to win the 6 Hours of Fuji after fighting for every. inch.#WEC #6HFuji #Toyota pic.twitter.com/APUtbolTM4 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Ходът на състезанието:

Надпреварата започна в 5:00 часа българско време, като Жул Гунон поведе колоната от полпозишън с №36 на Алпин, който споделя с Мартенс. Съотборникът му Фердинанд Хабсбург удържа бързо стартиралия Дани Хункадея с №19 на Дженезис, за да запази двойната преднина за френския производител.

The 6 Hours of Fuji is GREEN 🟢



A clean start in Hypercar, but early trouble in LMGT3... this race is going to be epic!



Join us live on https://t.co/5Nbf2zwZIS now!#WEC #6HFuji pic.twitter.com/jbyXTqsQdp — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Докато в клас „Хиперкар“ стартът беше чист, пилотът на AF Corse Франсоа Ерио предизвика голяма верижна катастрофа в клас LMGT3, което наложи излизането на кола за сигурност.

LMGT3 pile-up on race start ⚠️



Here's the incident which triggered an early safety car from multiple onboard angles...



Watch live on FIAWEC+ 🎥#WEC #6HFuji pic.twitter.com/NmKcFZhllI — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

След подновяването на състезанието Ник де Врийс трябваше да прибере своята Тойота TR010 №7 в бокса за непланирано спиране поради спукана гума. Алтернативната стратегия обаче го изведе на второ място, след като останалите направиха своите планирани спирания. В този момент начело беше Хабсбург с №35 на Алпин.

Hypercar overtake on LMGT3 gone wrong 😬



Earl Bamber’s move in the #38 Cadillac on Johannes Zelger’s #79 Iron Lynx Mercedes didn’t go to plan, with both cars spinning and losing valuable time.#WEC #6HFuji pic.twitter.com/seip5UEEp8 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Де Врийс опита да изпревари Хабсбург за лидерството, но беше завъртян от австриеца. Това върна двата автомобила на Алпин на първа и втора позиция, а най-близкият им преследвач стана №007 на Астън Мартин, след като Хари Тинкнел изпревари Хункадея в бокса.

Toyota 🆚 Alpine in Fuji



That was a close call for Alpine who still lead the race!



Watch live on FIAWEC+#WEC #6HFuji #Toyota #Alpine pic.twitter.com/MdhDCuSrNl — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Втора кола за сигурност беше извикана през втория час, като двата болида на Алпин отново размениха позициите си в бокса. Мартенс си върна лидерството с №36, докато Хабсбург за кратко слезе до трето място, преди да изпревари отново Тинкнел.

INSANE bumper-to-bumper driving from BMW 🤯



A 4-wide LMGT3 pack powering down the main straight into TGR corner was not on our bingo card for today!



Watch live on FIAWEC+#WEC #6HFuji @followWRT @BMWMotorsport pic.twitter.com/STbeYdLQvj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Първоначално Мартенс се откъсна, но в третия час започна да изпитва затруднения с използваните си меки гуми, което позволи на Хабсбург да си върне водачеството малко преди средата на състезанието.

През четвъртия час и двата автомобила на Алпин бяха изпреварени от №007 на Астън Мартин, след като по-ранен питстоп изведе съотборника на Тинкнел, Том Гамбъл, начело. Престоят на Астън Мартин на върха обаче беше кратък, тъй като Гамбъл получи наказание „преминаване през бокса“ за пресичане на бялата линия при влизане в питлейна.

След като №007 изостана, Алпин си върна лидерството, като двата автомобила отново размениха местата си при следващия цикъл от спирания в бокса по време на виртуална кола за сигурност.

Драматичен финал

Състезанието беше неутрализирано в началото на последния час, когато един от автомобилите Макларън LMGT3 на Гараж 59 се разби тежко в бариерата след контакт с Астън Мартин от същия клас.

HUGE CRASH for Finn Gehrsitz 💥



The #58 McLaren has suffered a heavy impact at Fuji and retires from the race. The driver is safely out of the car.#WEC #6HFuji pic.twitter.com/3rlcGqrHvP — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Тойота и БМВ решиха да рискуват, като смениха само по една гума съответно на №8 TR010 и №15 M Хибрид V8, докато цялата колона влезе в бокса. Това изстреля Тойота №8 от седмо място начело, докато най-високо класираният автомобил на Алпин, №35, се озова на трета позиция. Доскорошният лидер №36 пък падна до пето място след бавен стоп.

Въпреки това, в ръцете на Мартенс, №36 на Алпин изглеждаше най-бързият автомобил на пистата. Той бързо се справи с №009 на Астън Мартин и със съотборника си Шарл Милези. След като изпревари и №15 на БМВ, управляван от Дрийс Вантоор, при оставащи 10 минути, той се устреми след Хиракава.

Домакинският герой Хиракава обаче не допусна изненада и удържа Мартенс, за да донесе на Тойота първата ѝ победа в WEC в Япония от 2023 насам.

Мартенс и Гунон трябваше да се задоволят с второто място в своя Алпин №36, докато последното място на подиума зае №15 на БМВ, управляван от Вантоор, Кевин Магнусен и Рафаеле Марчело.

Автомобилът на Алпин с номер 35, пилотиран от Хабсбург и Милези, в крайна сметка пресече финалната линия на четвърта позиция, изпреварвайки Кадилак №38 на отбора Джота, управляван от Джак Ейткен, Себастиен Бурде и Ърл Бамбър.

Единственото оцеляло Пежо, с пилоти Лоик Дювал, Малте Якобсен и Тео Пуршер, зае шестото място. След него се нареди вторият Кадилак, управляван от Уил Стивънс и Норман Нато.

Екипажът на Тойота с номер 7, състоящ се от Де Врийс, Камуи Кобаяши и Майк Конуей, успя да се възстанови след наказание за преминаване през бокса заради нарушение по време на виртуална кола за сигурност. Те завършиха осми и по този начин оглавиха класирането в категорията Хиперкар.

Първата десетка беше допълнена от Ферари 499P с номер 51 на Алесандро Пиер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинаци, както и от Астън Мартин с номер 009 на Марко Сьоренсен и Алекс Риберас.

Състезанието се оказа катастрофално за БМВ с номер 20, което стартира като лидер в шампионата заедно с Тойота номер 7. Рене Раст направи брилянтен първи час, изкачвайки се от 17-о на 9-о място, като същевременно успя да спести достатъчно гориво, за да остане на пистата две обиколки по-дълго от съперниците. Проблемите за БМВ обаче започнаха през втория час, когато Раст имаше контакт с Ферари номер 51 на Джеймс Каладо в трафика, което доведе до спукана гума.

Severe puncture for BMW #20 after an incident on track, leading to the tyre coming off its rim mid-race and an emergency pit stop.



Watch live on FIAWEC+#WEC #6HFuji #BMWM @BMWMotorsport @followWRT pic.twitter.com/njZXZR3I4m — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Последващ инцидент между съотборника на Раст, Шелдън ван дер Линде, и същото Ферари, този път управлявано от Алесандро Пиер Гуиди, окончателно провали шансовете на БМВ за точки.

БМВ с победа в LMGT3

В клас LMGT3 отборът WRT спечели първото място, след като Аугусто Фарфус изведе своето БМВ М4 GT3 с номер 32 до победата в последния час. Той си поделя автомобила с Дарън Люнг и Шон Гелаел.

BMW CLAIM LMGT3 WIN IN FUJI 🇯🇵



A hard-fought six hours comes to an end with the #32 @followWRT taking victory at Fuji Speedway.#WEC #6HFuji #BMW @BMWMotorsport pic.twitter.com/nE1GbqVFIr — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

След рестарта след последната кола за сигурност, предизвикана от сблъсък между Макларън номер 58 и Астън Мартин номер 27, двата автомобила Корвет на TF Sport заеха първа и втора позиция.

По време на периода зад колата за сигурност Фарфус беше едва седми, но след това направи впечатляващ щурм към победата, изпреварвайки Корвет с номер 34 на Чарли Ийстууд само няколко минути преди края на състезанието.

Невероятно, но Матия Друди успя да се възстанови от инцидента, който предизвика самата неутрализация, и завърши на второ място с Астън Мартин номер 27. Негови съотборници са шефът на отбора и пилот Иън Джеймс и Закари Робишон.

Ийстууд, Салих Йолуч и Питър Демпси завършиха трети с Корвет Z06 GT3.R с номер 34, докато сестринският им автомобил, който е лидер в класирането, с екипаж Ники Катсбург, Бен Кийтинг и Джони Едгар, финишира пети.

Двата автомобила Корвет бяха разделени от Ферари с номер 54 на AF Corse, пилотирано от Давиде Ригон, Томас Флор и Франческо Кастелачи.

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Снимки: Gettyimages