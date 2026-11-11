Макс Верстапен разкри защо е толкова силен на мокро в Бразилия

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни на какво се дължи изключителното му майсторство при дъждовни условия в Бразилия.

Сред трасетата, които присъстват в календара от самото начало на състезателната му кариера, пистата „Интерлагос“ – наред с тази в Остин – носи най-висок процент класирания на почетната стълбичка за нидерландеца, с осем качвания на подиума от 11 старта.

Макс Верстапен има спечелени общо 51 позиции за три години в Сао Пауло

Три от тези състезания в Сао Пауло се превърнаха в истински спектакли на мокра настилка. Още през 2016 година, едва 18-годишен във втория си сезон, Верстапен изпревари болида на Ферари, пилотиран от Кими Райконен, още на първия завой след рестарта след седем обиколки зад колата за сигурност. В същата надпревара той сътвори и фамозна маневра от външната страна срещу бъдещия шампион Нико Розберг в третата крива.

През 2024 година пилотът на Ред Бул потегли едва от 17-а позиция, спечели четири места още в първия тур, премина категорично през колоната и триумфира с победата, оставяйки Естебан Окон на 19 секунди зад себе си. В последното издание на надпреварата Верстапен стартира от дъното на решетката – 21-ви, но само в рамките на пет обиколки си проби път до седмото място. В крайна сметка той завърши втори, на 15 секунди от победителя Ландо Норис, като самият пилот смята, че е имал потенциал за още по-силен резултат.

From P21 to the podium... 🤯📈 Enjoy the very best of another INSANE Interlagos drive by the incomparable Max Verstappen 🦁 #F1 #BrazilGP https://t.co/W3cfrseT6N — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

„След опознавателните обиколки се чувствах доста уверен. Когато излязох, си помислих, че сцеплението е слабо, но щом се озовах около други болиди, осъзнах, че всъщност разполагаме с отлично сцепление. За две обиколки буквално прелитах покрай съперниците почти във всеки завой. Имахме много повече сцепление от повечето коли в средата на колоната. Всичко се разви светкавично.



„Знаех, че балансът е налице, което се видя ясно в началото. За съжаление, това напълно изчезна след първата серия обиколки, но за щастие колата работеше отлично в първия сегмент и това ми позволи да стигна до тази позиция. Трябва да разберем какво се обърка в момента, в който преминахме към гумите за сухо, защото дори след връщането към интермедии в края усещането беше коренно различно от началото“, коментира Верстапен.

Само точка разлика между Антонели и Верстапен след лятната пауза

Запитан как успява да намира по-добри възможности за атака от останалите пилоти на мокро трасе, Верстапен подчерта спецификите на самата писта в Бразилия с нейните денивелации и алтернативни състезателни траектории – фактори, които важат на сухо, но се открояват още по-силно при дъжд.

„Чувствах се комфортно и уверено в колата, опитвайки се да намеря сцепление на различни места. Виждах болид пред себе си и просто се опитвах да го изпреваря. Това трасе позволява използването на разнообразни траектории, което помага изключително много за състезанието. Трябва да си сигурен в автомобила и да се чувстваш удобно, за да можеш да рискуваш малко повече, а тук това винаги ми се получава добре.



„Може би догодина бих искал да стартирам малко по-напред, вместо да си пробивам път от дъното или от бокса, но ще видим какво ще се случи“, завърши нидерландецът.

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Снимки: Gettyimages