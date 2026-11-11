Монтоя: Верстапен няма как да се сърди на Антонели

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя сподели своя поглед върху отношенията между бившия световен шампион Макс Верстапен и новия световен шампион Андреа Кими Антонели. Според колумбиеца опитният пилот едва ли ще таи негативни емоции към младока, тъй като връзката между двамата се гради на взаимно разбиране и симпатия, а не на напрежение.

Темата за техните взаимоотношения привлече вниманието след инцидент на пистата „Ред Бул Ринг“ преди година, когато дебютиращият тогава Антонели се удари във Верстапен на трети завой още в първата обиколка. Въпреки сблъсъка нидерландецът не показа никакво раздразнение публично, а епизодът бе приет като ясен знак за уважение между поколенията.

Were all of the grid punctual for the Sao Paulo drivers' parade? 🇧🇷👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/K9XqQTC5cR — Formula 1 (@F1) November 11, 2026

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„Между Антонели и Верстапен никога не е имало търкания. Естествено, всеки иска да бъде номер едно, но е трудно да не симпатизираш на Кими – той е просто момче, което изживява мечтата си, точно както Макс преди няколко години. За Верстапен е невъзможно да бъде ядосан на Кими, защото вижда себе си отпреди няколко сезона“, коментира Монтоя, цитиран от Formulapassion.it.

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Макар че Монтоя описва атмосфера на топлота и колегиалност, той не пренебрегва реалността в моторните спортове, където стремежът към върха е абсолютен приоритет. Динамиката между двамата лесно може да се промени, ако започнат да спорят директно за трофеи. От 2027 година нататък, когато Антонели ще защитава световната си титла, приятелският тон вероятно ще отстъпи пред ожесточено съперничество с висок залог.

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Засега връзката между нидерландеца и италианеца се откроява с менторско отношение и съпричастност. Анализаторите и феновете обаче ще следят отблизо прогреса на Антонели и това дали взаимното уважение ще се запази, когато на карта бъдат заложени шампионските точки.

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Снимки: Gettyimages