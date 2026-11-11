Лоренцо: Роси отпада от спора за най-велик на всички времена при титла на Маркес

Трикратният световен шампион в MotoGP Хорхе Лоренцо сподели своето мнение, че Валентино Роси ще отпадне от спора за най-велик в историята, ако Марк Маркес спечели световната титла през 2026 година.

В момента двамата са на равно второ място с по седем титли в кралския клас, а нов успех на Маркес ще го изравни с легендарния Джакомо Агостини. За Маркес това би била още десета титла във всички класове, докато Роси завърши кариерата си с девет, а Агостини има цели 15, като между 1968 и 1972 Агостини печели и в 350, и в 500-кубиковия клас.

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„Мисля, че ще се разрази сериозен дебат за това кой е най-великият пилот на всички времена – Маркес или Агостини. За мен, ако Марк спечели десетата си световна титла, той без никакво съмнение ще бъде най-великият пилот на съвременната епоха. Роси няма място на една маса с тях.



„Мисля, че Марк беше по-силен миналата година, преди контузията на „Мандалика“. Тази катастрофа го отслаби физически и през тази година му беше трудно да поддържа предишната си форма, но той компенсира това с чиста техника. За мен, що се отнася до техниката и уменията за управление на мотоциклета, той е най-добрият в историята“, заяви Лоренцо пред TNT Sports.

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Снимки: Gettyimages