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Рафаел Камара не знае дали ще кара в Лас Вегас

  • 11 ное 2026 | 14:36
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Лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара заяви, че към момента все още не знае дали ще стартира в следващия кръг от сезона във Формула 1 в Лас Вегас. Камара има договор с Хаас за догодина, а в Сао Пауло кара като титуляр втората кола на тима. А тя се освободи, след като в Мексико беше уволнен Естебан Окон и там го замести Рио Хиракава.

От Хаас потвърдиха участието на Камара само на “Интерлагос” и в Сао Пауло бразилецът потвърди, че вървят преговори с Хаас за още стартове тази година.

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“Не знам какви са перспективите ми за оставащите стартове този сезон - обясни Камара. - Имаме много неща да обсъждаме с отбора след Сао Пауло. Честно казано, и двата варианта ме устройват - да довърша сезона във Формула 1 или да се върна във Формула 2 за последните два кръга.”

Камара води битка за титлата във Формула 2 с Никола Цолов, като бразилецът има 7 точки аванс пред Българския лъв два кръга преди края на сезона.

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Снимки: Gettyimages

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