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Защо в Хаас избраха Камара, а не Хиракава за старта в Бразилия

  • 7 ное 2026 | 16:58
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Ръководителят на тима на Хаас във Формула 1 Аяо Комацу заяви, че решението да предостави възможност за дебют на Рафаел Камара в предстоящата Гран при на Сао Пауло вместо да задържи Рио Хиракава зад волана, се основава изцяло на професионални съображения и защитава най-добрия интерес на отбора.

Рокадата в състава стана възможна след неочакваното освобождаване на Естебан Окон след петъчните тренировки за Гран При на Мексико Сити. Тогава резервният състезател Хиракава пое управлението на болида от третата свободна тренировка нататък и въпреки че отстъпваше със седем десети от секундата като темпо спрямо съотборника си Оливър Беърман, успя да завоюва една точка след наказания на преките му конкуренти.

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През този уикенд японецът има ангажимент на пистата „Монца“ във финалния кръг от Световния шампионат за издръжливост, където с екипажа на Тойота има реален шанс да спечели трета световна титла. Въпреки това Хиракава оставаше валидна опция за старта на „Интерлагос“. Везните обаче се наклониха към Камара, който вече има подписан договор с Хаас за сезон 2027, след като се представи впечатляващо по време на сравнителни тестове с по-стари болиди на пистата „Портимао“.

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Комацу подчерта, че изборът не е бил предварително решен само заради контракта на бразилеца:

„Винаги има положителни и отрицателни страни, както и риск. Не познавам Рафа от дълго време, но представянето му в Портимао беше забележително. Освен чистото време за обиколка, начинът, по който овладя напрежението, запази спокойствие и се адаптира към постоянно променящите се условия на пистата, демонстрира невероятна зрялост. Той не се съсредоточи върху крайния залог за място във Формула 1, а се довери на таланта и усета си. Разговорите ни в дните след това само затвърдиха увереността ми, че той умее да изолира напрежението и да работи концентрирано.“

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Шефът на американския тим допълни, че решенията му винаги се ръководят единствено от целите на организацията:

„Като ръководител на този тим съм длъжен да взимам решения, водени изцяло от професионализма, оставяйки емоциите на заден план. Лично се обадих на Рио, за да му разясня ситуацията. Не е лесно, но съм убеден, че това е най-правилният ход за отбора.“

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Относно последните три старта за сезона Хаас все още не е взел окончателно решение за пилотския си състав. В същото време Камара, който е лидер в класирането на Формула 2, има планирани участия в шампионата по време на състезателните уикенди в Близкия изток.

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Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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