Тойота с двойна победа в Барселона и титла при производителите в WEC

Тойота постигна категоричен двоен триумф при първото гостуване на Световния шампионат за издръжливост в Барселона. С този успех тимът подпечата титлата при конструкторите в клас Хиперкар, като записа четвърта победа от седем старта.

Екипажът на Тойота TR010 Хибрид с номер 8 в състав Брендън Хартли, Себастиан Буеми и Рио Хиракава контролираше събитията през почти цялата шестчасова надпревара в променливи метеорологични условия. Триото пресече финалната линия пред другия автомобил на тима с номер 7, пилотиран от Камуи Кобаяши, Ник де Врийс и Майк Конуей (на снимката)

Your WINNING DRIVERS in Barcelona 💪 @BrendonHartley, @ryohirakawa and @Sebastien_buemi take victory in the #8 @ToyotaRacingWEC! A crucial win that helps Toyota secure the FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship today 🔥 #WEC #6HBarcelona #Toyota https://t.co/c4zpernvjm — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Официално: WEC избра Барселона и "Монца" вместо Близкия изток

Това бе третият успех за сезона за състезателите в автомобил номер 8, което им осигури преднина от 17 точки пред техните съотборници преди финала на пистата „Монца“ през следващия месец. След като машината с номер 20 на БМВ М Хибрид не успя да спечели точки в трето поредно състезание поради проблеми с налягането на гумите в началната фаза, единствено двата екипажа на Тойота остават в битката за световната титла при пилотите.

Стартът бе даден на мокро трасе след обилни превалявания по-рано през деня, като всички участници потеглиха с гуми за дъжд след допълнителна загряваща обиколка зад колата за сигурност. При започването на надпреварата Даниел Хункадея направи отличен старт от трето място с Genesis GMR-001 с номер 19 и поведе, но на пети завой се завъртя извън пистата и потъна в дъното на класирането. Това позволи на Буеми, който преди това бе задминал потеглилия от полпозишън Андре Лотерер с Genesis номер 17, да излезе начело.

Over the line as RACE WINNERS AND WORLD CHAMPIONS!🏆🏆 Congratulations to TOYOTA who claim double victory after six hours in Barcelona! #WEC #6HBarcelona #Toyota https://t.co/K98HxznnNs — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Състезанието бе неутрализирано още в първата обиколка заради отделни инциденти с Алпин А424 (номер 35) и Лексъс GT3 (номер 78). Малко след рестарта колата за сигурност отново се появи на пистата, след като Хари Тинкнъл затъна в чакъла на пети завой с Астън Мартин Valkirie (номер 007). Почти всички екипажи в най-високия клас използваха виртуалната кола за сигурност, за да влязат в бокса за гориво на фона на засилващия се дъжд.

БМВ измъкна втора победа за сезона в WEC пред Ферари в Сао Пауло

Реалната надпревара се поднови девет минути преди края на първия час с уверено лидерство на Буеми пред Рене Раст с БМВ и Мигел Молина с Ферари номер 50. В същото време Ник де Врийс осъществи страхотен рейд с Тойота номер 7, изкачвайки се от девета до втора позиция, след като се справи с Молина и оформи двойното водачество за японския тим.

След средата на втория час трасето изсъхна достатъчно и пилотите преминаха към гуми за сух асфалт. Буеми влезе пръв в бокса и изтърпя петсекундно наказание за нарушение при старта, отстъпвайки волана на Хартли. Новозеландецът бързо навакса изоставането и отново поведе пред Конуей, след което изгради комфортна преднина от над 14 секунди.

CHAMPIONS OF THE WORLD! 🏆 TOYOTA win the 2026 FIA Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship. #WEC #6HBarcelona #Toyota @ToyotaRacingWEC @fia https://t.co/Uu4sMS7qlk — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Два часа преди края дистанцията бе стопена след нова поява на колата за сигурност заради излитане на Закари Робишон на седми завой. Въпреки това Рио Хиракава запази хладнокръвие зад волана на Тойота номер 8 и не позволи на съотборниците си да го атакуват до самия финал, като спечели с аванс от шест десети от секундата.

Ферари се утвърди като най-близкия преследвач на лидерите в Барселона. Молина, Никлас Нилсен и Антонио Фуоко заеха третото място на подиума с Ферари 499Р с номер 50, на малко над половин минута от победителите. Сателитният автомобил на AF Corse, управляван от Роберт Кубица, Ифей Ие и Фил Хансън, също направи силно състезание, но в последните спирания в бокса бе изпреварен от Джота Cadillac V-Series.R с екипаж Себастиан Бурде, Джак Ейткън и Ърл Бамбър.

От Тойота опровергаха слуховете за Окон

Кулминацията в крайната фаза на надпреварата от Световния шампионат по издръжливост в Барселона предложи зрелищен дуел между Роберт Кубица и Джак Ейткън. Новокоронясаният шампион в сериите IMSA GTP все пак успя да удържи четвъртата позиция с аванс от по-малко от секунда пред своя преследвач.

Вторият автомобил на Кадилак с номер 12, управляван от Уил Стивънс, Норман Нато и Алекс Лин, приключи на шесто място. Триото се пребори за тази позиция след наваксване на 10-секундно наказание, получено от Стивънс заради удар с болида Алпин на Фердинанд фон Хабсбург непосредствено след старта.

За тима на БМВ уикендът на каталунската писта донесе смесени емоции. След разочароваща квалификация, отредила едва 14-о и 16-о място на стартовата решетка, прототипът М Хибрид V8 с номер 15 показа отлична скорост. Дрис Вантоор, Рафаеле Марчиело и Кевин Магнусен си пробиха път до седмата позиция, макар че Магнусен бе санкциониран с 10 секунди за инцидент със Себастиан Бурде от Кадилак.

Ford 🆚 McLaren 🔥 Tom Fleming makes the move stick! The #10 McLaren gets past Sebastian Priaulx’s #77 Ford to take P4 in LMGT3! 👀 #WEC #6HBarcelona https://t.co/0p3x0zkiJn — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

В същото време болидът с номер 20, който бе сред претендентите за шампионското отличие, преживя истински крах. Тактическото решение екипажът да не спира в бокса при втората поява на колата за сигурност доведе до катастрофални последици, след като Рене Раст получи черно-оранжев флаг заради твърде ниско налягане в гумите. Раст трябваше да направи питстоп при зелен флаг, а по-късно беше наказан и с допълнителни 20 секунди. Това остави него, Робин Фрайнс и Шелдън ван дер Линде на цяла обиколка зад лидерите. Резултатът бе трето състезание без спечелени точки за тях през сезона и окончателен край на надеждите им за короната при пилотите.

Единственият оцелял прототип на Астън Мартин с номер 009, воден от Марко Сьоренсен и Алекс Риберас, се класира на осмо място след спокойна и безаварийна надпревара.

Шокираща домакинска победа за Тойота в хаотичното състезание на "Фуджи"

Френският тим Алпин затвори челната десетка в най-високия клас. Виктор Мартенс и Жул Гунон задържаха деветата позиция със своя автомобил А424, въпреки че 20 минути преди финала трябваше да направят извънредно влизане в бокса поради съмнения за спукана гума. Техните съотборници Шарл Милези и Фердинанд фон Хабсбург завършиха десети с колата с номер 35.

След блестящото си представяне в квалификациите, отборът на Genesis претърпя крах още в първия час. Андре Лотерер се срина от първа до осма позиция заради технически проблеми със системата за тракшън контрол, а наказание за преминаване през питлейна при жълти знамена на цялата писта окончателно извади него, Матис Жобер и Пипо Дерани от борбата за точките.

Даниел Хункадея се възползва максимално от появата на автомобила за сигурност, за да компенсира грешка от първата обиколка, но заедно с Пол-Лу Шатен и Матийо Жамине останаха непосредствено зад зоната на точките на 11-о място.

Екипът на Пежо показа впечатляващо темпо на влажното трасе през първите два часа, като Пол ди Реста извърши забележителен рейд от дъното на колоната до шестото място. С изсъхването на асфалта обаче френските машини 9Х8 загубиха скорост и финишираха съответно на 12-а и 13-а позиция.

Победа за Порше в клас LMGT3 и решителна крачка на Корвет към титлата

Victory for #92 The Bend Manthey! 🏁🥇 Riccardo Pera takes the chequered flag to win the 6 Hours of Barcelona Presented by Visit Qatar! #WEC #6HBarcelona #Porsche https://t.co/Tziw5DyoWd — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Отборът на Мантай Порше завоюва първия си успех за сезон 2026 в категорията LMGT3. Триумфът в Барселона дойде благодарение на безупречното каране на Ясер Шахин, Рикардо Пера и Рихард Лийц с Порше 911 GT3 R номер 92.

Докато вторият автомобил на тима получи тежки поражения в инцидентите след старта, победителите проведоха безгрешно състезание и доминираха начело почти през цялата дистанция. Шахин, който е от бронзовата категория, застана зад волана в откриващия стинт и мигновено задмина тръгналия от полпозишън Антарес Ау с Макларън на тима Garage 59. До средата на състезанието Пера вече бе натрупал аванс от 20 секунди, а опитният заводски състезател на германската марка Лийц уверено завърши започнатото в последните минути.

Въпреки че първото място изглеждаше решено, битката за втората позиция предложи драма до самия край. Марвин Кирххофер реализира решително изпреварване срещу Дан Харпър в заключителния етап, подпечатвайки среброто за Макларън номер 10, споделян с Ау и Том Флеминг.

Въпреки това Харпър, Антъни Макинтош и Паркър Томпсън постигнаха силен напредък от 15-а позиция на старта и качиха своето БМВ М4 GT3 на тима WRT на почетната стълбичка.

Водачите в шампионата от TF Sport – Джони Едгар, Ники Катсбърг и Бен Кийтинг с Corvette З06 GT3.R номер 33, пресякоха финала шести. Този резултат означава, че евентуалната шампионска титла за Едгар ще трябва да бъде подпечатана на следващия етап на легендарната писта „Монца“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google